Végre kiderült, mi az iszlamista rezsim terve Hormuznál

Hónapok óta komoly kihívást és jelentős veszélyt jelent átkelni a Hormuzi-szoroson az amerikai-iráni háború következményeként. A felek nem találják a megoldást, ameddig az Egyesült Államok a teljes feloldást szeretné elérni, addig Irán visszatérően az útvonalon haladó járműveket támadja. Az iszlamista rezsim egy kulcsvezetője elárulta, hogy mi az elképzelésük hosszú távon ezzel a stratégiával:

Amikor ezt a vízi utat olyan katonai felszerelések szállítására használják, amelyek közvetlenül veszélyeztetik Irán nemzetbiztonságát, a forgalom kezelése és korlátozása nemcsak joga, hanem stratégiai kötelessége fegyveres erőinknek

– mondta.

Szafavi szerint az alternatív útvonalak nem fognak megoldást jelenteni a térség problémáira, a jövőben az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a tengerszoros marad a fő útvonal, hogy a Perzsa-öbölben kibányászott nyersanyagok a világpiacra jussanak. Akadnak erőfeszítések, amelyek megpróbálják megkerülni Hormuzt, de szerinte ez nem fog valódi eredményeket hozni, az átjáró továbbra is jelentős marad.

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