14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke
Globál

Vologyin megint elszabadul: megfejtette a Majdan-tüntetéseket a Duma elnöke

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vjacseszlav Vologyin, az orosz Állami Duma elnöke szerint a nyugati országok álltak az "ukrajnai neonácik" hatalomra jutása mögött - tudósított a Taszsz.

Vologyin azt állította, hogy Anglia, Németország, Franciaország és Lengyelország állt a 2014-es ukrajnai hatalomváltás hátterében, amelyet véres puccsnak nevezett. A Duma elnöke úgy véli, a jelenlegi események mind ennek a közvetlen következményei.

Az orosz politikai vezetés régóta hangoztatja ezt a narratívát, amelyben a kijevi Majdan-forradalmat a nyugati hatalmak által szervezett államcsínyként állítja be, az

azóta hatalmon lévő ukrán kormányzatot pedig neonácinak minősíti (Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként zsidó származású, apai dédszülei a holokauszt során haltak meg). Moszkva többek között ezzel az érveléssel indokolta a 2022 februárjában indított ukrajnai háborút is.

Vologyin egyébként sem a visszafogott kijelentéseiről ismert: rendszeresen megadásra szólítja fel Ukrajnát, gyakran vizionál fegyveres (és Moszkva részéről győztes) katonai konfrontációt a NATO-val, szibériai munkatáborokba zavarná a háború elől külföldre menekülő oroszokat, de játszadozott már Alaszka elcsatolásának gondolatával is, illetve megfejtette, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök igazából azért bukott meg, mert nem volt barátságos Moszkvával.

Még több Globál

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Orbán Anita: az uniós csatlakozási folyamat támogatásának feltétele, hogy Ukrajna hétfőn megszavazza a kisebbségi oktatási jogokról szóló törvényt

Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Kapcsolódó cikkünk

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Elárulta a vezető tábornok: évek óta gyakorolja a nukleáris megelőző csapást a NATO-tagállam

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility