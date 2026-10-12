Vologyin azt állította, hogy Anglia, Németország, Franciaország és Lengyelország állt a 2014-es ukrajnai hatalomváltás hátterében, amelyet véres puccsnak nevezett. A Duma elnöke úgy véli, a jelenlegi események mind ennek a közvetlen következményei.

Az orosz politikai vezetés régóta hangoztatja ezt a narratívát, amelyben a kijevi Majdan-forradalmat a nyugati hatalmak által szervezett államcsínyként állítja be, az

azóta hatalmon lévő ukrán kormányzatot pedig neonácinak minősíti (Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként zsidó származású, apai dédszülei a holokauszt során haltak meg). Moszkva többek között ezzel az érveléssel indokolta a 2022 februárjában indított ukrajnai háborút is.

Vologyin egyébként sem a visszafogott kijelentéseiről ismert: rendszeresen megadásra szólítja fel Ukrajnát, gyakran vizionál fegyveres (és Moszkva részéről győztes) katonai konfrontációt a NATO-val, szibériai munkatáborokba zavarná a háború elől külföldre menekülő oroszokat, de játszadozott már Alaszka elcsatolásának gondolatával is, illetve megfejtette, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök igazából azért bukott meg, mert nem volt barátságos Moszkvával.

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