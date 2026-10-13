Alakul a botrány: kíméletlenül odaszúrt Zelenszkij Kijev vezetőjének – Egyszerűen elégtelen, amit csinál

Zelenszkij a közösségi médiában közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy

október közepére az ország szinte mindegyik régiója – beleértve a határ menti és a frontközeli területeket is – előrébb jár az ellenállóképesség-fejlesztő tervek megvalósításában, mint a főváros.

Az elnök szerint a kijevi lakosok ezt a saját bőrükön tapasztalják, hiszen már egyetlen Sahed-drón becsapódása után is áram- és vízkimaradások sújtják a város jelentős részét.

Az államfő közölte, hogy megkezdte az egyeztetéseket a lehetséges biztonsági és irányítási megoldásokról.

Eddig többek között Vaszil Maljuk korábbi SZBU-főnökkel, Ivan Fedorovval, az Állami Újjáépítési Ügynökség vezetőjével, Ihor Tyerehov harkivi polgármesterrel, valamint Kosztyantyin Jefimenko üzletemberrel és Makszim Jefimov volt parlamenti képviselővel tárgyalt. Zelenszkij hozzátette, hogy komoly javaslatok érkeztek, ezért további konzultációkat tervez.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester eddig visszautasította Zelenszkij kijelentéseit, és úgy fogalmazott, hogy

az elnök a helyi önkormányzatiság felszámolására tesz kísérletet.

Klicsko korábban arra figyelmeztette a fővárosiakat, hogy a fokozódó orosz csapások miatt a város a túlélésért küzd, ezért akinek van lehetősége vidéki rokonoknál vagy ismerősöknél megszállni, fontolja meg az ideiglenes elköltözést.

Az ősz kezdete óta a főváros közlekedési infrastruktúráját többször is megbénították az orosz támadások; október 8-án például áramkimaradás miatt állt le a kijevi metró. Az ukrán parlament, a Verhovna Rada képviselői a nap folyamán úgy döntöttek, hogy a szerdai ülésükre beidézik Klicskót.

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