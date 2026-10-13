Amerikai agytröszt: súlyos csapdába kerülhet Ukrajna, Trump tervével óriási előnyhöz jutna Oroszország

Ukrajna és Oroszország között „energiaszünetet” jelentett be Donald Trump, de olyannyira egyoldalúan, hogy ez az érintetteket is meglepte. Maga az amerikai elnök tette hozzá később, hogy lényegében ráerőltette a felekre az akaratát, de ez finoman szólva sem hozta meg a kívánt eredményt, mivel Moszkva ugyanúgy folytatta tovább a műveleteket, ahogyan korábban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez bizonyítja, hogy az oroszok igazából nem is akarnak békét. Az ISW elemzése arra jutott, hogy ez egy stratégia lehet a Kreml részéről.

A jelentések szerint összesen hat energetikai létesítményt támadtak az oroszok, köztük olajterminált és erőművet is Harkivban. Ez válasz nélkül maradt, Kijev ezúttal nem csapott le az orosz finomítók egyikére sem.

A kezdeti forgatókönyvek között az szerepelt, hogy a nyomás hatására majd valódi megállapodás jön létre Kijev és Moszkva között.

A javaslat az első formájában ráadásul kifejezetten az olajfniomítókra terjed ki, ami elsősorban a Kreml számára előnyös: Kijev nagy figyelmet szentelt, hogy az egyik legfontosabb területén törje meg az orosz ipari lehetőségeket, ennek része volt a nyersanyagok kibányászását követő feldolgozás lerombolása. Ez a kitétel aztán a későbbiekben kiterjeszthető lenne a nagyobb energetikai területre is. Ugyanakkor az elképzelés lényegében csak Moszkvának kedvez:

végre levegőhöz juthatnak, tulajdonképpen egy mentőövet kaphatnak a legfontosabb területen.

Az egyenlőtlen feltételekre példa, hogy Ukrajnában egyetlen olajfinomító van, addig az oroszoknál több tucat. A feltételek ráadásul lehetővé tennék Moszkvának, hogy a téli hideg időszak előtt továbbra is zavartalanul támadják az energetikai infrastruktúrát Ukrajnában. Kérdés, hogy Kijev ilyen feltételek mellett visszatér-e a finomítók támadásához, ugyanakkor szinte bizonyos, hogy ezzel a lépessel Trump súlyos haragját is kivívná.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio