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Bejelentették: indul a támadás – Menekülésre utasították a 3 milliós főváros lakosságát
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Bejelentették: indul a támadás – Menekülésre utasították a 3 milliós főváros lakosságát

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Bejelentette a Szaúd-Arábia által vezetett katonai koalíció, hogy nagyszabású támadást indítanak Jemen fővárosa, a húszi kézen lévő Szanaá ellen, a lakosságot evakuációra szólították fel – közölte több közel-keleti hírportál.

Turki Al-Maliki szóvivő közölte:

„különleges művelet” indul Szanaá térségében, a koalíciós erők támadást kezdenek az Al-Sabah városnegyed és az itt található jemeni olajfinomító ellen.

A polgári lakosságot felszólították arra, hogy azonnal hagyják el az érintett térséget.

A katonai művelet azért indul, mert a napokban a jemeni húszik több súlyos támadást is indítottak Szaúd-Arábia, ezen belül is a rijádi reptér ellen, legalább egy tucat ember életét vesztette.

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A húszik még súlyosabb válaszcsapásokat ígértek arra az esetre, ha a szaúdi koalíció Szanaát kezdi el bombázni.

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Címlapkép forrása: Barry Iverson via Getty Images

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