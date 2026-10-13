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Berúgta az ajtót az El Niño: le kellett zárni a világ egyik legnépszerűbb természeti látványosságát
Globál

Berúgta az ajtót az El Niño: le kellett zárni a világ egyik legnépszerűbb természeti látványosságát

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Az El Niño-jelenség által kiváltott heves esőzések miatt le kellett zárni az Argentína és Brazília határán fekvő Iguazú-vízesést, a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb vízesését – írja a The Guardian.

Az Iguazú Nemzeti Park vezetése hétfőn döntött a vízesés lezárásáról a turisták elől, miután a vízhozam meghaladta a másodpercenkénti 12 ezer köbmétert, ami hatszorosa a normál vízhozamnak.

Kedden azonban újra megnyitják az utat a természeti csodához, mivel fokozatosan csökken a vízhozam.

A park argentin részét már 2023-ban és 2024-ben is ideiglenesen le kellett zárni az El Niño miatt.

A meteorológusok szerint a 2026–2027-es El Niño – amely globális szél- és csapadékváltozásokat, valamint kiszámíthatatlan időjárási viszonyokat okoz – minden bizonnyal a valaha mért legerősebb lesz.

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A tudósok ma már úgy vélik, hogy az ember által okozott globális felmelegedés is hozzájárul az El Niño-jelenségek fokozódásához.

Az argentin meteorológiai szolgálat közlése szerint a múlt hónapban Argentína partvidéki régiójában az átlagot meghaladó csapadék hullott, „hasonlóan az erős El Niño-jelenségek idején tapasztaltakhoz”.

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Címlapkép forrása: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

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