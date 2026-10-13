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Drámai pillanatok: légi vészhelyzetet rendeltek el, vadászgépek kísérték az utasszállítót a nürnbergi reptérre
Globál

Drámai pillanatok: légi vészhelyzetet rendeltek el, vadászgépek kísérték az utasszállítót a nürnbergi reptérre

MTI
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Portfolio
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A rendőrség feloldotta a nürnbergi repülőtéren elrendelt biztonsági intézkedéseket, miután egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép miatt feltételezett légi vészhelyzetet jelentettek kedden.

A hatóságok közlése szerint a helyszíni vizsgálatok nem tártak fel veszélyt, a repülőgép biztonságosan leszállt, az utasok és a személyzet nem sérült meg.

A hatóságok vizsgálják a riasztás okát. A Reuters és a dpa hírügynökség értesülései szerint a gépet német légtérben Eurofighter harci repülőgépek kísérték.

A rendőrségi intézkedésekre nem sokkal azelőtt került sor, hogy a görögországi Korfu szigetéről érkező menetrend szerinti járat megközelítette Nürnberget. A dpa információi szerint korábban vészhelyzeti kódot továbbítottak, ezért riasztották a hatóságokat. A repülőtér szóvivője szerint a repülőgép biztonságosan földet ért.

A német légiforgalmi irányítás tájékoztatása szerint a Luftwaffe 74. harcászati repülőezredének Neuburg an der Donau térségében állomásozó Eurofighter gépei kísérték a járatot a német légtérben. Az egység folyamatos készültségben tart két elfogó vadászgépet az ilyen esetek kezelésére.

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A leszállást követően az utasok egy ideig a fedélzeten maradtak, miközben a rendőrség és speciális egységek átvizsgálták a repülőgépet.

A későbbi ellenőrzések eredményeként a hatóságok közölték: sem a repülőgép fedélzetén, sem a környezetében nem találtak veszélyre utaló jelet, ezért megszüntették a lezárást.

A nürnbergi repülőtéren már a hajnali órákban is rendőrségi intézkedés volt egy feltételezett drónészlelés miatt. Három pilóta egymástól függetlenül jelentett egy, drónnak vélt objektumot fel- vagy leszállás közben. A hatóságok helikopter bevonásával is keresték az eszközt, de nem találták meg. Az eset több járat késését okozta, két érkező repülőgépet pedig elővigyázatosságból Kölnbe, illetve Prágába irányítottak át. Egyelőre nem ismert, hogy a drónriasztás és a későbbi légi vészhelyzet között van-e összefüggés.

Augusztus elején egy másik németországi reptéren, a lipcsein volt drónos incidens. Robbanóanyagokkal megrakott drónok feltételezhetően egy ukrán Antonov repülőgép megtámadására készültek, de a terv meghiúsult. A német kormány szerint a történtek Oroszország hibrid hadviselésének részét képezték.

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Címlapkép forrása: Tizian Gerbing/picture alliance via Getty Images

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