Egyetlen lépéssel óriási botrányt okozott Donald Trump: saját párttársai is szembefordultak az elnökkel

A The Hill arról ír:

NÉGY REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR – SUSAN COLLINS (MAINE), LISA MURKOWSKI (ALASZKA), JOHN CURTIS (UTAH) ÉS THOM TILLIS (ÉSZAK-KAROLINA) – is NYILVÁNOSAN BÍRÁLTA AZ ELNÖK Oroszországgal kötött dízelmegállapodását.

Collins, aki maga is nehéz újraválasztási küzdelem előtt áll, a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy társszerzője volt annak az Oroszország elleni szankciós törvénynek, amelyet Trump nemrég írt alá, de most teljesen figyelmen kívül hagyott. A négy republikánus szenátor három demokrata kollégájával – Ron Wydennel, Richard Blumenthallal és Jeanne Shaheennel – közös nyilatkozatban ítélte a dízelalkut, emlékeztetve arra, hogy a Kongresszus 2022-ben kifejezetten megtiltotta az orosz energiaimportot mindaddig, amíg Moszkva folytatja az Ukrajna elleni agressziót.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok becslések szerint 2,5 millió tonna üzemanyagot vásárolna Oroszországtól, ami mintegy 400 millió dolláros bevételt jelentene az orosz gazdaság számára.

A dízelárak a szeptemberi, gallononkénti 6,53 dolláros csúcsukról 6,27 dollárra csökkentek, és egy magas rangú republikánus szenátusi munkatárs szerint az alku eleve azért született meg, mert Trump elnök "bármivel megpróbálkozik, amivel gyorsan lejjebb szoríthatja az árakat". A közvélemény-kutatások alapján a demokraták esélyesek a Képviselőház és esetleg a Szenátus megszerzésére is a novemberi választáson, így

a gázolaj és a benzin ára a bizonytalan szavazók döntésének egyik meghatározó tényezője lehet.

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