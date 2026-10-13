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Elkezdődött? Tüzet nyitottak Irán forradalmi gárdájára - Nehézfegyverek szólnak a hegyekben
Globál

Elkezdődött? Tüzet nyitottak Irán forradalmi gárdájára - Nehézfegyverek szólnak a hegyekben

Portfolio
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Tűzharc tört ki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda hadtest és fegyveres felkelők közt az ország déli részében – írja az Iran International a Haalvas emberjogi szervezet közlésére hivatkozva.

A fegyveres harcok kedd reggel kezdődtek és most is tartanak, egyelőre Taftán tartományban dúlnak, Lop és Arzantak hegységek településein.

A forradalmi gárda erősítést küldött a régióba, ismeretlen típusú nehézfegyvereket is bevetettek.

Egyelőre a harcok áldozatairól nincsenek hírek. Azt sem tudni, pontosan kik és miért csaptak össze a teheráni iszlamista gárda katonáival.

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