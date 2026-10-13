Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok hétfőn Varsóban ismertette a szövetség új katonai stratégiáját, amelyet az orosz fenyegetés elhárítására dolgoztak ki a keleti szárnyon. A terv az ukrajnai háború tanulságaira építve drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek kombinációjával kívánja megállítani az esetleges orosz támadást, miközben igyekszik elkerülni a nukleáris eszkaláció kockázatát - közölte a Wall Street Journal .