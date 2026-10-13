Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Titokban készül a terv, ami végleg lezárná az orosz-ukrán háborút: Amerika és Európa négy pontban gondolkodik
Az Egyesült Államok és Európa lassan egy közös békecsomag felé halad az orosz–ukrán háború lezárására, amely gazdasági és biztonsági garanciákat kínálna mindkét félnek - írta a Washington Post.
Amerikai agytröszt: súlyos csapdába kerülhet Ukrajna, Trump tervével óriási előnyhöz jutna Oroszország
Az amerikai Institute for the Study of War elemzőház napi ukrajnai háborús jelentése szerint tudatos elképzelés van az oroszok lépése mögött.
Súlyos üzemanyagválság Ukrajnában, Magyarország is jelentős mennyiségű dízelt szállít
Logisztikai nehézségek – köztük a Duna alacsony vízállása és az emelkedő európai üzemanyagárak – miatt gázolajhiány fenyegeti Ukrajnát, amely a háborús pusztítások következtében szinte teljes egészében importra szorul az üzemanyag-ellátásában. Az importból pedig hazánk is kiveszi a részét.
Eltűnt 11 tengerész Bulgária partjainál
A hatóságok összesen 11 tengerészt keresnek a tengerben, miután egy dróntalálat következtében a hajójuk elsüllyedt. Egy héten belül ez már a második hasonló eset, az incidens mögött Moszkvát sejtik, emiatt az orosz nagykövetet is bekéretik.
(Reuters)
Hiába nevezték át az orosz hajót, így is lecsapott rá a francia haditengerészet – Maga Macron számolt be a különleges akcióról
A francia haditengerészet hétfőn feltartóztatott és átvizsgált egy hamis lobogó alatt hajózó tartályhajót az Indiai-óceánon, amely az orosz árnyékflotta tagjaként szankciókkal sújtott orosz üzemanyagot szállított – írja a The Kyiv Independent.
Titkos akciót vezetett a hírszerzés: Oroszország lehet a kulcs a diktatúra felé
Dél-Korea Oroszország közvetítésével próbál párbeszédet indítani Észak-Koreával, a dél-koreai hírszerzéshez köthető egyik szervezet delegációja ugyanis már járt Moszkvában az idei év első felében - tudósított a Militarnyi.
Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat
Újra hajókat támadtak a Fekete-tenger bulgáriai szakaszán, ami súlyos diplomáciai vitát váltott ki – közölte a Reuters.
Váratlan fordulat: elnökválasztás jöhet Ukrajnában, ők lehetnek Zelenszkij legnagyobb kihívói
Donald Trump amerikai elnök ismét vezetőváltást sürgetett Ukrajnában, miután Volodimir Zelenszkij élesen bírálta az Egyesült Államok és Oroszország közötti új dízelüzemanyag-megállapodást. A Newsweek annak járt utána, kik közül kerülhet ki reálisan a kelet-európai ország új vezetője.
Felsejlett a fegyveres konfliktus rémképe a NATO-országban: van egy Oroszországnál is nagyobb fenyegetés
A Politico megrendelésére készített szeptemberi közvélemény-kutatás azt mutatta ki, hogy a spanyol lakosság 58,5 százaléka szerint fennáll a veszélye egy fegyveres konfliktusnak Spanyolország és Marokkó között Ceuta és Melilla miatt.
Nyilvánosan bejelentette Trump: semmi nem igaz abból, amit mindenki mond Oroszországról
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan bejelentette, hogy nem hiszi, hogy Kína és Oroszország segít Iránnak az Egyesült Államok elleni háborúban.
Hatalmas dróntámadás Moszkva ellen: százasával indultak meg a csapásmérő fegyverek
A legfrissebb jelentések szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen – számolt be a TASzSz.
Harkivot bombázták az oroszok
A kelet-ukrajnai Harkivot érték támadások október 12-én az éjszakai órákban. A jelentések szerint lakóépületbe csapódott be egy fegyver, az akciónak halálos áldozatai is vannak. Összesen 10 darab Banderol típusú rakétát azonosítottak.
Merész javaslat Amerikából: Ukrajna korlátlanul bombázhatná szét az oroszokat
Keith Kellogg, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai különmegbízottja egy interjúban fejtette ki a véleményét, ami az ukrán engedélyekről szól.
Már tudni, hogy született Amerika furcsa tűzszünete, nem meglepetés, hogy eddig teljes kudarcnak tűnik
Október 12-én Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott az újságíróknak a Fehér Ház gyepén, hogy mik a háttérrészletek a vasárnap bejelentett tűzszüneti megállapodás körül – számolt be a Kyiv Independent.
Robbanások rázták meg az ukrán fővárost
Az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani Kijevben, ahová orosz fegyverek csapódtak be. Egyelőre kevés részlet ismert, nem tudni az esetleges áldozatok vagy sérültek számát, az okozott károkat és a becsapódott eszközök típusát sem.
Moszkvában tárgyaltak az oroszok az ASEAN vezetőivel
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és Oroszország közötti együttműködés 35. évfordulója alkalmából megszervezett találkozón több témakört is érintettek, így a geopolitikai bizonytalanságok mellett az energetikai instabilitásról és az élelmiszer-ellátás biztosításáról is szót ejtettek.
(TASzSz)
Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út
A nyugati országokban komoly felhördülést okozott, hogy az Egyesült Államok megállapodott Oroszországgal, de most érkezett egy lehetséges magyarázat Washington lépésére – közölte a Reuters.
Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok
A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok hétfőn Varsóban ismertette a szövetség új katonai stratégiáját, amelyet az orosz fenyegetés elhárítására dolgoztak ki a keleti szárnyon. A terv az ukrajnai háború tanulságaira építve drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek kombinációjával kívánja megállítani az esetleges orosz támadást, miközben igyekszik elkerülni a nukleáris eszkaláció kockázatát - közölte a Wall Street Journal .
Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images
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Amerikai agytröszt: súlyos csapdába kerülhet Ukrajna, Trump tervével óriási előnyhöz jutna Oroszország
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Találkozón is voltak már.
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