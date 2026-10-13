Felsejlett a fegyveres konfliktus rémképe a NATO-országban: van egy Oroszországnál is nagyobb fenyegetés

Ceuta és Melilla városa Spanyolországhoz tartozik, de Észak-Afrikában fekszik Marokkó és a Földközi-tenger közé ékelődve. Marokkó nem ismeri el a városok fölötti spanyol ellenőrzést, és magáénak tekinti a területüket.

Idén július végén mintegy 80 ezer illegális bevándorló kelt át 24 óra leforgása alatt Marokkóból Ceutába, komoly válságot idézve elő a nagyjából 80 ezres lakosú városban. Annak idején felmerült a gyanú, hogy Marokkó szervezetten szállította a határhoz a migránsokat, szándékosan idézve elő a krízist. Rabat ezt tagadta.

A Politico által rendelt szeptemberi felmérésben

a megkérdezettek 58,5 százaléka mondta azt, hogy elképzelhető egy fegyveres konfliktus Spanyolország és Marokkó között.

Ezen belül a radikális jobboldali Vox támogatóinak 75,7 százaléka tart egy ilyen kimeneteltől, a konzervatív Néppárt szavazóinak pedig 68,2 százaléka vélekedik hasonlóan. Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártjának szavazói bizakodóbbak: 46,8 százalékuk tart egy fegyveres konfliktustól, míg 43,2 százalékuk nem tartja ezt valószínűnek.

Alberto Núñez Feijóo, a Néppárt elnöke azt állította, hogy a ceutai válságot Marokkó koordinálta. Sánchez ugyanakkor tagadta az észak-afrikai ország szerepét, és az embercsempészeket tette felelőssé a migránsáradatért.

Arra a kérdésre, hogy Marokkó fenyegetést jelent-e Spanyolország területi integritására, a megkérdezettek 74,7 százaléka felelt igennel.

A Vox támogatóinak 89,7, a Néppárténak 85,3, a szocialista párt támogatóinak 64,3 százaléka gondolja így.

A spanyolok 54,5 százaléka szerint Marokkó jelentős kockázatot jelent hazájára nézve, 26,6 százalék szerint pedig mérsékelt kockázatot. Ezzel Marokkó Oroszországot is megelőzte, amelyet a megkérdezettek 29 százaléka lát jelentős, 35,8 mérsékelt kockázatnak.

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