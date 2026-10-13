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Fény derült a pontos számokra: ennyit fizetett az unió az orosz energiáért a háború kitörése óta
Globál

Fény derült a pontos számokra: ennyit fizetett az unió az orosz energiáért a háború kitörése óta

Portfolio
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Az Európai Unió hivatalos statisztikai adataira hivatkozva cáfolták Donald Trump amerikai elnök azon állítását, miszerint az EU 250 milliárd dollárt fizetett volna Oroszországnak energiahordozókért az Ukrajna elleni teljes körű invázió kezdete óta - közölte az Ukrajinszka Pravda.

A Jevropejszka Pravda által ismertetett uniós forrás szerint 2022 márciusa és 2026 júliusa között az EU tagállamai összesen mintegy 197 milliárd eurót, azaz körülbelül 209 milliárd dollárt költöttek orosz fosszilis energiahordozókra. Ez az összeg így

érdemben elmarad a Trump által említett 250 milliárd dolláros értéktől.

Az uniós intézményi becslések arra is rámutatnak, hogy a REPowerEU terv – azaz az orosz energiaforrásokról való fokozatos leválás programja – nélkül ez a kiadás akár a 475 milliárd eurót is elérhette volna. Az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésével az EU így mintegy 278 milliárd eurónyi többletkiadást takarított meg.

A forrás emlékeztetett arra is, hogy 2023-ban az Oroszországból származó szállítások az EU teljes fosszilisenergia-kiadásának mindössze 6 százalékát tették ki.

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A téma azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy Trump október 9-én bejelentette, megállapodott Putyinnal az orosz dízelüzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról. A megállapodás mind Ukrajnában, mind az európai fővárosokban felháborodást váltott ki; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "abszolút szörnyűnek" nevezte a szankciók enyhítését.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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