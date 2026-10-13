Fény derült a pontos számokra: ennyit fizetett az unió az orosz energiáért a háború kitörése óta

A Jevropejszka Pravda által ismertetett uniós forrás szerint 2022 márciusa és 2026 júliusa között az EU tagállamai összesen mintegy 197 milliárd eurót, azaz körülbelül 209 milliárd dollárt költöttek orosz fosszilis energiahordozókra. Ez az összeg így

érdemben elmarad a Trump által említett 250 milliárd dolláros értéktől.

Az uniós intézményi becslések arra is rámutatnak, hogy a REPowerEU terv – azaz az orosz energiaforrásokról való fokozatos leválás programja – nélkül ez a kiadás akár a 475 milliárd eurót is elérhette volna. Az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésével az EU így mintegy 278 milliárd eurónyi többletkiadást takarított meg.

A forrás emlékeztetett arra is, hogy 2023-ban az Oroszországból származó szállítások az EU teljes fosszilisenergia-kiadásának mindössze 6 százalékát tették ki.

A téma azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy Trump október 9-én bejelentette, megállapodott Putyinnal az orosz dízelüzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról. A megállapodás mind Ukrajnában, mind az európai fővárosokban felháborodást váltott ki; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "abszolút szörnyűnek" nevezte a szankciók enyhítését.

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