Hatalmas dróntámadás Moszkva ellen: százasával indultak meg a csapásmérő fegyverek

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester jelentette be a közösségi médiában, hogy hétfő este és kedd hajnal között

400-nál is több ellenséges fegyver támadta meg a fővárost.

Hozzátette, hogy az érkező drónok „nagy részét” már messze a település előtt megsemmisítette a légvédelem, de azt nem árulta el pontosan, hogy mennyit. Szobjanyin a pontos számot is elárulta, összesen 417 darab ukrán drónt mondott be.

Az orosz jelentések visszatérően nem számolnak be arról, hogy mennyi drón vagy rakéta csapódott be a területükön és milyen károkat okoztak. Éppen ezért a későbbiekben még érkezhetnek olyan felvételek és beszámolók, amelyek a helyi károkról szólnak.

Moszkva rendszeresen az ukrán támadások célkeresztjébe kerül, korábban több alkalommal is súlyos károkat okoztak a becsapódó fegyverek. Az egyik leglátványosabb támadás a városi olajfinomító ellen zajlott még 2026 nyarán.

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