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Határozott üzenetet küldtek a szövetségesek: Magyarország és az Egyesült Államok is elítéli Iránt
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Határozott üzenetet küldtek a szövetségesek: Magyarország és az Egyesült Államok is elítéli Iránt

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Több mint harminc ország – köztük Magyarország – külügyminisztere közös nyilatkozatban ítélte el a leghatározottabban az Iránhoz köthető európai szabotázsakciókat és hibrid támadásokat - derül ki a Külügyminisztérium Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

A megosztott nyilatkozat kiemeli, hogy Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Izland, Írország, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Hollandia, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Új-Zéland külügyminiszterei a leghatározottabban elítélik, hogy Irán erőszakos támadásokat alkalmaz, beleértve a halálos kimenetelű összeesküvéseket, gyújtogatásokat, szabotázsakciókat, kibertámadásokat és egyéb hibrid tevékenységeket.

Elismerjük az Egyesült Királyság megállapítását, amely szerint Irán érintett volt a Királyi Légierő (RAF) Fairford légibázisán szeptember 27-én történt incidensben. Az Egyesült Királyság arra a következtetésre is jutott, hogy ez az esemény jól mutatja az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) folyamatos hajlandóságát arra, hogy titkos hálózatokon és megbízottakon (proxykon) keresztül ellenséges tevékenységet fejtsen ki a határain túl - áll a Külügyminisztrium által közzétett nyilatkozatban.

Kiemelik, mindez röviddel azután történik, hogy a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) által vállalt, zsidó közösségeket, iráni újságírókat és amerikai érdekeket célzó támadássorozat zajlott le Európa-szerte.

A Külügyminisztérium által közzétett nyilatkozat egyben hangsúlyozza, elfogadhatatlan minden olyan kísérlet Irán részéről, amely

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a területeinken élő emberek fenyegetésére, elnémítására, megfélemlítésére, zaklatására, bántalmazására vagy kényszerítésére irányul megbízottak vagy bármilyen más eszköz révén.

Bárkinek, aki Irán vagy bármely más állam nevében ellenséges tevékenységet folytat, tudnia kell, hogy lépéseket fogunk tenni ezen cselekmények felderítésére, kivizsgálására, megzavarására és a büntetőjogi számonkérésére. Iránnak nem lehet kétsége afelől, hogy egységesek vagyunk, és továbbra is elkötelezettek maradunk szuverenitásunk megvédése, a nemzetközi koordináció megerősítése, a nemzeti ellenálló képességünk fokozása, a közösségeink védelme, valamint amellett, hogy a felelősöket felelősségre vonjuk - olvasható a nyilatkozat zárásaként.

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Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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