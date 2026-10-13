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Hiába nevezték át az orosz hajót, így is lecsapott rá a francia haditengerészet – Maga Macron számolt be a különleges akcióról
Globál

Hiába nevezték át az orosz hajót, így is lecsapott rá a francia haditengerészet – Maga Macron számolt be a különleges akcióról

Portfolio
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A francia haditengerészet hétfőn feltartóztatott és átvizsgált egy hamis lobogó alatt hajózó tartályhajót az Indiai-óceánon, amely az orosz árnyékflotta tagjaként szankciókkal sújtott orosz üzemanyagot szállított – írja a The Kyiv Independent.

A DF Peak nevű tankert – amely korábban a Kalinyingrád nevet viselte – a francia fennhatóságú Réunion szigetétől mintegy 450 tengeri mérföldre (833 kilométerre) délre állították meg. A hajó az ukrán katonai hírszerzés adatai szerint jogellenesen, Benin lobogója alatt közlekedett.

Az Egyesült Államok, az EU, Svájc, Kanada és Japán egyaránt szankciós listára helyezte a tartályhajót.

Franciaország elszánt az árnyékflotta elleni harcban, bárhol is legyen a világon

– írta Macron az X-en, hozzátéve, hogy az akciót a nemzetközi tengerjoggal összhangban hajtották végre.

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A francia államfő videót is megosztott a műveletről.

Catherine Vautrin francia védelmi miniszter közölte, hogy a hajót jelenleg a francia haditengerészet kíséri.

Az árnyékflotta elöregedett, nem megfelelően biztosított tartályhajókból áll, amelyeket Moszkva a nemzetközi szankciókat megkerülő olajexportra használ. A nyugati kormányok szerint Oroszország az Európa elleni hibrid hadviselés eszközeként is beveti ezeket a járműveket.

Az ukrajnai háború kirobbanása óta az európai hatalmak rendszeresen feltartóztatják az árnyékflotta hajóit, hogy megakadályozzák Moszkvát az illegális üzemanyag-értékesítésből származó bevételek megszerzésében. A Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) szeptemberben közzétett jelentése szerint a lefoglalások eredményeként 2025 októbere és 2026 júniusa között kevesebb mint a felére csökkent a hamis lobogó alatt hajózó orosz árnyékflottahajók száma.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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