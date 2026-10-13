Hiába nevezték át az orosz hajót, így is lecsapott rá a francia haditengerészet – Maga Macron számolt be a különleges akcióról

A DF Peak nevű tankert – amely korábban a Kalinyingrád nevet viselte – a francia fennhatóságú Réunion szigetétől mintegy 450 tengeri mérföldre (833 kilométerre) délre állították meg. A hajó az ukrán katonai hírszerzés adatai szerint jogellenesen, Benin lobogója alatt közlekedett.
Az Egyesült Államok, az EU, Svájc, Kanada és Japán egyaránt szankciós listára helyezte a tartályhajót.
Franciaország elszánt az árnyékflotta elleni harcban, bárhol is legyen a világon
– írta Macron az X-en, hozzátéve, hogy az akciót a nemzetközi tengerjoggal összhangban hajtották végre.
A francia államfő videót is megosztott a műveletről.
La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Cette action, conduite conformément au droit international de la mer, témoigne de notre détermination à faire respecter le droit et à lutter contre tous les trafics illicites, où qu’ils se produisent.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026
Catherine Vautrin francia védelmi miniszter közölte, hogy a hajót jelenleg a francia haditengerészet kíséri.
Az árnyékflotta elöregedett, nem megfelelően biztosított tartályhajókból áll, amelyeket Moszkva a nemzetközi szankciókat megkerülő olajexportra használ. A nyugati kormányok szerint Oroszország az Európa elleni hibrid hadviselés eszközeként is beveti ezeket a járműveket.
Az ukrajnai háború kirobbanása óta az európai hatalmak rendszeresen feltartóztatják az árnyékflotta hajóit, hogy megakadályozzák Moszkvát az illegális üzemanyag-értékesítésből származó bevételek megszerzésében. A Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) szeptemberben közzétett jelentése szerint a lefoglalások eredményeként 2025 októbere és 2026 júniusa között kevesebb mint a felére csökkent a hamis lobogó alatt hajózó orosz árnyékflottahajók száma.
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