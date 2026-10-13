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Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt
Globál

Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

Portfolio
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A Fehér Ház lemondásra szólította fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok görögországi nagykövetét, miután botránykeltő hírek láttak napvilágot a diplomata tevékenységéről – írja a New York Times. Guilfoyle egyebek mellett egy republikánus donortól kért pénzt a hitelkártya-tartozása törlesztésére, amiért cserébe kormányzati befolyást ajánlott a férfinak.

Katie Zacharia, a Fehér Ház új szóvivője kedden újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Guilfoyle-t felmondólevele benyújtására kérték.

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- tette hozzá. Donald Trump amerikai elnök már hétfőn jelezte, hogy fontolgatja a nagykövet felmentését, mivel "nem boldogak" a teljesítménye miatt.

A múlt héten a Portfolio is beszámolt a Wall Street Journal legutóbbi értesüléseiről. Egy, a lapnak nyilatkozó republikánus adományozó, Eric Deters elmondása szerint Guilfoyle 2025 júliusában, közvetlenül a szenátusi meghallgatása előtt arra kérte őt, hogy utaljon 100 ezer dollárt az American Express kártyája törlesztésére. A New York Times birtokába jutott üzenetek alapján Guilfoyle a pénzért cserébe azt ígérte, hogy Deters

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Deters végül nem fizetett, mivel az a "házasságába került volna", illetve úgy érezte, Guilfoyle nem váltja be az ígéreteit, és nem lép fel elég hatékonyan a kormányzati tisztviselőknél az ő érdekében.

Guilfoyle-t más etikai vádak is érték athéni nagykövetként, amelyekről itt írtunk. A jogász végzettségű, a Fox News-műsorvezetőből lett diplomata állítólag egy görög vállalat gázüzleteit népszerűsítette Délkelet-Európában, és egy lobbistát is bevont hivatalos megbeszélésekbe,

Görögországban és Romániában nagy port kavart, hogy Guilfoyle a Journal szerint azzal fenyegetett meg egy görög minisztert, hogy a bukaresti kormány bukásához hasonló politikai válságot Washington bármikor képes előidézni Athénban is.

Demokrata törvényhozók már ekkor azt követelték, hogy vizsgálják ki az amerikai diplomata működését.

Guilfoyle az elsők között kapott nagyköveti jelölést Trump második elnöki ciklusában. 2021 és 2024 között Donald Trump Jr.-nak, az elnök legidősebb fiának volt a menyasszonya, athéni nagyköveti kinevezését tavaly novemberben vette át.

Don Jr. idén megházasodott mással, de ugyancsak botrányt kavart, hogy esküvői partiját egy orosz oligarcha finanszírozta. Az ügyészi múlttal rendelkező Guilfoyle a 2000-es évek elején Gavin Newsom, Kalifornia állam demokrata párti kormányzójának volt a felesége.

Sem Guilfoyle, sem az ügyvédje nem reagált a sajtó megkereséseire.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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