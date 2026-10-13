A lap nem ismertetett konkrét terveket, csak annyit írtak le, hogy iráni vezetők „utaltak” arra, hogy akár szárazföldi invázióval is válaszolhatnak egy újabb amerikai támadásra.
A WSJ arra nem tért ki, hogy mely országok lehetnek ebben érintettek.
Irán legsérülékenyebb szomszédja, amely kitett lehet egy ilyen támadásnak egyértelműen Irak,
ahol az aránylag gyenge reguláris erők mellett számos iránbarát milícia is működik. Ugyanakkor nem teljesen kizárható, hogy a perzsák megpróbálnak átkelni a Perzsa-öblön is deszantosokkal, légi képességet próbáltak átröptetni a tengervíz fölött már a 2026-os háború elején is.
A lap arról is információkat szerzett, hogy Irán bosszúból támadhatja
- az Egyesült Arab Emírségeket,
- a Közel-Kelet adatközpontjait,
- Szaúd-Arábia olajlétesítményeit,
- a régió internetkábeleit is.
Közben Irán jelentősen fejlesztette haderejét: a szankciók ellenére gőzerővel gyártják a rakétákat és drónokat, valamint védműveket építettek nukleáris létesítményeik köré, hogy el tudjanak hárítani egy esetleges szárazföldi támadást is.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe
Okkal veszítettek népszerűségükből a klasszikus portfóliók – másban bőven van fantázia.
Amerikai agytröszt: súlyos csapdába kerülhet Ukrajna, Trump tervével óriási előnyhöz jutna Oroszország
Moszkva levegőhöz jutott.
Meglépi az európai vezető: saját magát is kész feláldozni a kőkemény nyugdíjreformért
"Nem az a szándékom, hogy a nemzet kedvence legyek."
Súlyos üzemanyagválság Ukrajnában, Magyarország is jelentős mennyiségű dízelt szállít
Az orosz támadások mellett a Duna alacsony vízállása is komoly gondot okoz.
Csak egy új tagot tudott választani a parlament a Médiatanácsba
A Fidesz-KDNP neveit visszadobták.
Kiderült, mi lesz Irán ütőkártyája: felfordul a Közel-Kelet, minden korábbinál pusztítóbb háború jöhet
Ez lesz a teheráni rezsim bosszúja.
Hiába nevezték át az orosz hajót, így is lecsapott rá a francia haditengerészet – Maga Macron számolt be a különleges akcióról
Az árnyékflotta hamis zászló alatt hajózó tankerét fülelték le.
Titkos akciót vezetett a hírszerzés: Oroszország lehet a kulcs a diktatúra felé
Találkozón is voltak már.
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?