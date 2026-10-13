Kiderült, mi lesz Irán ütőkártyája: felfordul a Közel-Kelet, minden korábbinál pusztítóbb háború jöhet

A lap nem ismertetett konkrét terveket, csak annyit írtak le, hogy iráni vezetők „utaltak” arra, hogy akár szárazföldi invázióval is válaszolhatnak egy újabb amerikai támadásra.

A WSJ arra nem tért ki, hogy mely országok lehetnek ebben érintettek.

Irán legsérülékenyebb szomszédja, amely kitett lehet egy ilyen támadásnak egyértelműen Irak,

ahol az aránylag gyenge reguláris erők mellett számos iránbarát milícia is működik. Ugyanakkor nem teljesen kizárható, hogy a perzsák megpróbálnak átkelni a Perzsa-öblön is deszantosokkal, légi képességet próbáltak átröptetni a tengervíz fölött már a 2026-os háború elején is.

A lap arról is információkat szerzett, hogy Irán bosszúból támadhatja

az Egyesült Arab Emírségeket,

a Közel-Kelet adatközpontjait,

Szaúd-Arábia olajlétesítményeit,

a régió internetkábeleit is.

Közben Irán jelentősen fejlesztette haderejét: a szankciók ellenére gőzerővel gyártják a rakétákat és drónokat, valamint védműveket építettek nukleáris létesítményeik köré, hogy el tudjanak hárítani egy esetleges szárazföldi támadást is.

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