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Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út
Globál

Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út

Portfolio
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A nyugati országokban komoly felhördülést okozott, hogy az Egyesült Államok megállapodott Oroszországgal, de most érkezett egy lehetséges magyarázat Washington lépésére – közölte a Reuters.

A lapnak amerikai tisztviselők nyilatkoztak, akik úgy vélik, hogy Donald Trump amerikai elnök lépése valójában azt a célt szolgálja, hogy az oroszokat könnyebben a tárgyalóasztalhoz csábítsák. Az elmondások szerint ezt Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump különmegbízottjai egy floridai találkozón mondták el az ukrán delegációnak is az elképzelésüket. Szerintük az orosz vezetés egyelőre nem áll készen a megbeszélésekre, de a dízelmegállapodás közelebb lökheti Moszkvát a háromoldalú tárgyalások felé. Egy másik forrás azt árulta el, hogy a Fehér Ház és a Kreml között létrejövő megállapodás azt az üzenetet közvetíti, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elhatárolódó álláspontja lazul.

Az volt az elképzelés, hogy az Egyesült Államok visszamehetne Oroszországhoz, és azt mondhatná: »Látjátok, az ukránok abbahagyták a támadásokat, és mi megadtuk nektek ezt az egyezséget. Most rajtatok a sor, hogy tegyetek valamit«

– hangzott el.

Az is elhangzott, hogy az üzemanyag szállításáról szóló megállapodás csak az egyik része egy jóval szélesebb körű tárgyalásnak. A lap arról ír, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról is tárgyaltak, de erről nem árultak el részleteket. Azt ugyanakkor elmondták, hogy az ukránok egyelőre szkeptikusan állnak hozzá az amerikai kezdeményezéshez, mivel szerintük ez nem fog valódi változást hozni Putyin hozzáállásával kapcsolatban.

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Az oroszok részéről elhangzott az a háború legeleje óta állandóan megfogalmazódó követelés, hogy Moszkva csak abban az esetben hajlandó a békéről tárgyalni, ha megszerezték a Donbász még ukrán kézen lévő részét, ez jelenleg a teljes terület mintegy 11 százalékát jelentené. Kijev határozottan elutasítja, hogy területeket adjon át az oroszoknak, ráadásul a frontvonal állása sem támasztja alá, hogy indokolt lenne bizonyos részek átengedése. A cikk egyik fontos állítása, hogy

az amerikaiak nem fenyegettek meg a segítség leállításával Kijev számára, amennyiben nem állnak le az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal.

Miután Trump tűzszünetet jelentett be, Volodimir Zelenszkij szerint az ukránok leálltak az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokkal, viszont szerint az oroszok hat ilyen célpontot is támadtak Ukrajnában. Mindez bizonyítja szerinte, hogy Moszkva valójában nem akar békét.

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