Kiszivárgott a titkos béketerv - Moszkva máris reagált: ennek aztán nem sokan fognak örülni

A Kreml kurta kommentárral reagált a legújabb, Washington Post által kiszivárgott orosz-ukrán háborús béketervre, közben orosz politikai véleményvezérek arról írnak: szinte esélytelen, hogy Moszkva elfogadja az újabb felvetést.

Nem hallottunk róla. Láttunk médiahíreket, de velünk senki nem közölt semmit”

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amikor a ma délelőtt kiszivárgott négypontos béketervről kérdezték.

Az állítólagos tervezet tartalmáról itt írtunk:

Közben a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában az olvasható:

az újabb béketerv és az oroszokkal kötött amerikai dízelalku csak „egy doboz süti,” amivel a Nyugat puhítani akarja Oroszországot.

Viszont, hangsúlyozzák: az újabb béketerv egyáltalán nem szól Zaporizzsja és Herszon jövőjéről, Oroszország pedig ezeket a régiókat is magának követeli.

Azok, akik most nagyon örülnek, ideje, hogy összeszedjék magukat. Csak a mi srácaink [katonáink], a ballisztikus rakéták és a Gerányok [drónok] hozzák el a győzelmet”

– kommentálta Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke még a dízelalku kapcsán, az MK cikke szerint ugyanezt a kommentárt az újabb béketerv kapcsán is érdemes idézni.

Magyarul tehát: az oroszok szerint nem reális, hogy az újabb béketerv bármilyen áttörést hozhat a béke felé, a háború folytatódik, amíg Oroszország katonai győzelmet nem szerez. Ez persze nem a Kreml hivatalos állásfoglalása, eddig ugyanis egyetlen béketervet, tűzszüneti tervet sem utasítottak explicit el, viszont az időhúzás, mismásolás várható most is, amíg el nem felejti a nemzetközi közösség az újabb felvetést.

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