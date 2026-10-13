Már tudni, hogy született Amerika furcsa tűzszünete, nem meglepetés, hogy eddig teljes kudarcnak tűnik

Az Egyesült Államok vezető politikus az egész világot meglepte vasárnap azzal a kijelentésével, hogy energetikai tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Még az érintett országok sem feltétlenül voltak tisztában azzal, hogy Trump pontosan mire készül. Éppen ezért nagy médiaérdeklődést váltott ki a bejelentése, arra voltak kíváncsiak, a háttérben milyen megbeszélések zajlottak. Az egyik riporter arra a furcsaságra kérdezett rá az elnöknél, mely szerint sem Kijev, sem Moszkva nem nagyon egyezett bele nyilvánosan ebbe a megállapodásba. Trump azonban erre elárulta, pontosan miként született meg az egyezség:
Beleegyeztek. Tudja, miért? Mert azt mondtam, hogy beleegyeztek. Azért. Beleegyeztek, mert azt mondtam, hogy beleegyeztek. És ezt a dolgot rendezni kell
– hangsúlyozta az amerikai elnök.
Az egyoldalú bejelentésre később Kijev azt válaszolta, hogy elfogadja azt és ameddig ez fennáll, nem támadnak orosz energetikai célpontokat. Volodimir Zelenszkij azonban mindössze egy nappal Trump mondatai után azt állította, hogy az oroszoknak eszük ágában sincs betartani a tűzszünetet. Moszkva továbbra is intenzíven támadja az energetikai létesítményeket, egyetlen nap alatt hat ilyenre mértek csapást. Egyelőre nem igazán látszódik, hogy a felek között valódi tűzszünet jöhet létre az amerikai vezető szavai nyomán, a támadások tovább folytatódnak.
Azt nem tudni pontosan, hogy a jövőben a furcsa energetikai tűzszünetből lesz-e valódi eredmény, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok és a két országot teljesen megkerülő egyoldalú bejelentés a nem a siker receptje.
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