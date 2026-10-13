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Megműtötték XIV. Leó pápát
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Megműtötték XIV. Leó pápát

MTI
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Pozitív eredménnyel véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe - közölte a Vatikán kedd este.

A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette.

A műtéttel egy időben a római egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.

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Címlapkép forrása: Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

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