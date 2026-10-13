Megszólalni sem volt idejük a szirénáknak: vakon érte az ukránokat Oroszország pusztító rakétacsapása, Amerika keze van a dologban

Az Egyesült Államok nem adott át hírszerzési információkat az ukránoknak az oroszok támadásairól ballisztikus rakétákról, amelyek így még azelőtt csapódtak be, hogy egyáltalán a légvédelmi szirénák megszólalhattak volna – számolt be Zelenszkij.

Az orosz ballisztikus rakéták kilövéséről szóló hírszerzési adatok segítenek megmenteni az emberek életét, és ez az egyik legkritikusabb kérdés. Ez segít megelőzni a gyilkosságokat, amikor figyelmeztetéseket adnak ki a ballisztikus rakétákról

– mondta.

A tegnapi nap folyamán összesen öt darab rendkívül nehezen kivédhető fegyverrel támadtak Ukrajnára.

A beszámolók szerint az oroszok százas nagyságrendben lőttek ki különböző eszközöket ukrán célpontok ellen, ezek között voltak drónok, és különféle rakéták is. Ezek egy részét sikerült megsemmisíteni, de számos becsapódást is regisztráltak. A hírszerzési információk hiánya azért is problémás Kijev számára, mivel Oroszország jól láthatóan nem hajlandó betartani a tűzszünetet, amit Donald Trump amerikai elnök jelentett be még vasárnap, bár ezzel mindkét ország számára meglepetést okozott. Kijev nem lövi az orosz energetikai célpontokat, de ez Moszkvát nem tartja vissza.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az adatok miért nem jutottak el Kijevhez, nem jelentették ki egyértelműen, hogy Trump beváltotta a fenyegetését és letiltotta ezeknek az adatoknak az átadását Ukrajnának. Korábban az amerikai elnök a hírszerzési adatok megosztásának lezárásával fenyegette meg Zelenszkij, miután az ukrán államfő kritizálta az Egyesült Államok megállapodását dízelvásárlásról az oroszokkal. Akkor azt is bedobta Trump, hogy Zelenszkijnek is távoznia kellene a pozíciójából.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio