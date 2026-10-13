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Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok
Globál

Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok

Portfolio
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A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok hétfőn Varsóban ismertette a szövetség új katonai stratégiáját, amelyet az orosz fenyegetés elhárítására dolgoztak ki a keleti szárnyon. A terv az ukrajnai háború tanulságaira építve drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek kombinációjával kívánja megállítani az esetleges orosz támadást, miközben igyekszik elkerülni a nukleáris eszkaláció kockázatát - közölte a Wall Street Journal .

A „győzelem elméletének” (theory of victory) nevezett koncepció többlépcsős védekezést vázol fel. Az elsődleges cél egy esetleges támadás megállítása, majd szükség esetén az ellenség harcvezetési és utánpótlási képességeinek felszámolása. Grynkewich ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a NATO nem törekszik Oroszország stratégiai vereségére vagy a moszkvai kormányzat destabilizálására, a szövetség kizárólag a támadás megfékezését tűzte ki célul.

A három hónapja véglegesített, minősített terv részletei szerint a szövetség egy úgynevezett autonóm zónát hozna létre, ahol drónok és földi robotok lassítanák a támadást, minimalizálva a szövetséges veszteségeket. Ezzel párhuzamosan nagy hatótávolságú rakéták csapnának le az orosz vezetési pontokra és légvédelmi rendszerekre Kalinyingrádban, Szentpétervár közelében és Fehéroroszországban. Ez megnyitná az utat az amerikai V. hadtest és más NATO-szárazföldi erők ellentámadása előtt, miközben a szövetséges légierő az ellenséges utánpótlási vonalakat támadná.

Az egész rendszert egy felhőalapú adatmegosztási gerinchálózat kötné össze, amely valós időben továbbítja a célzási adatokat a szövetségesek között – ennek elemeit már tesztelték a közel-keleti hadszíntéren. A „keleti szárny elrettentési kezdeményezésének” (Eastern Flank Deterrence Initiative) elnevezett koncepció végső célja az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az elhárító képességeket mérlegelve arra a következtetésre jusson, hogy nem indít támadást.

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Grynkewich beszéde idején több mint 20 ezer katona vett részt a tíznapos „Steadfast Duel” hadgyakorlaton, amely a keleti határ védelmét szimulálja egy nagyszabású inváziós erővel szemben, mintegy egymillió szövetséges katona bevonásával. Thomas Lowin német dandártábornok szerint a gyakorlat teljes mértékben illeszkedik a NATO új stratégiájához, amelynek középpontjában az adatközpontú döntéshozatal áll.

Az új terv ismertetésére meglehetősen érzékeny időpontban került sor. Donald Trump elnök hétvégi bejelentései – az orosz dízelimportról szóló megállapodás, az Ukrajnát ért bírálatok és az energetikai tűzszünet kihirdetése – alapjaiban rázták meg az európai szövetségeseket. Az sem könnyíti a helyzetet, hogy a Pentagon jelenleg is vizsgálja az amerikai haderő európai jelenlétének esetleges csökkentését, miközben az európai lőszerkészletek – különösen a PAC-3 Patriot elfogórakéták és az ATACMS rakéták – a közel-keleti szállítások miatt jelentősen megcsappantak.

Tapasztalt védelempolitikai szakértők üdvözölték a stratégiai megújulást, de figyelmeztettek arra, hogy a tervezés önmagában kevés.

Jim Townsend, az Obama-kormányzat korábbi védelmi helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi forrásokat és ki kell képezniük a csapatokat, mert a NATO mint intézmény ugyan megtervezheti a védelmet, megvalósítani viszont csak a tagországok tudják.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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