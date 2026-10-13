Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: záporoznak a rakéták, összeomlott a légiforgalom

A nemzetközi repülőtér működését hivatalosan azért függesztették fel, hogy "lehetőséget teremtsenek a repülőtér létesítményeinek biztonságát és üzemkészségét szavatoló eljárások befejezésére" - közölte a szaúdi polgári légiközlekedési hatóság.
Hétfő késő este az Irán-barát húszi milícia bejelentette, hogy
ballisztikus rakétával támadta a repülőteret.
Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte: elfogott és megsemmisített egy Rijád felé indított ballisztikus rakétát.
A húszi milícia azt is közölte, hogy a királyság délnyugati részén, Hamísz-Musaitban dróntámadást hajtott végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés.
A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült. Ez volt a királyságban az elmúlt több mint egy évtized legtöbb halálos áldozatot követelő támadás. Vasárnap egy újabb támadásban egy ember meghalt, és mintegy egy tucatnyian megsebesültek.
A Flightradar24 légiforgalmi járatkövető oldal adatai szerint hétfőn a repülőgépek elkerülték a várost, bár repülőgépek átrepültek a szaúdi légtéren, és leszálltak az ország nyugati partján fekvő legfontosabb csomóponton, Dzsiddában.
A Cirium légiközlekedési elemző cég szerint az összes szaúdi repülőtéren a járatok 46,4 százalékát törölték.
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