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Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: záporoznak a rakéták, összeomlott a légiforgalom
Globál

Megtámadták a Közel-Kelet legerősebb országát: záporoznak a rakéták, összeomlott a légiforgalom

MTI
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A szaúdi hatóságok szombatig meghosszabbították a rijádi nemzetközi repülőtér lezárását, a légitársaságok törölték járataikat azt követően, hogy a jemeni húszi milícia folyamatos támadásokat indított a létesítmény ellen.

A nemzetközi repülőtér működését hivatalosan azért függesztették fel, hogy "lehetőséget teremtsenek a repülőtér létesítményeinek biztonságát és üzemkészségét szavatoló eljárások befejezésére" - közölte a szaúdi polgári légiközlekedési hatóság.

Hétfő késő este az Irán-barát húszi milícia bejelentette, hogy

ballisztikus rakétával támadta a repülőteret.

Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte: elfogott és megsemmisített egy Rijád felé indított ballisztikus rakétát.

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A húszi milícia azt is közölte, hogy a királyság délnyugati részén, Hamísz-Musaitban dróntámadást hajtott végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés.

A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült. Ez volt a királyságban az elmúlt több mint egy évtized legtöbb halálos áldozatot követelő támadás. Vasárnap egy újabb támadásban egy ember meghalt, és mintegy egy tucatnyian megsebesültek.

A Flightradar24 légiforgalmi járatkövető oldal adatai szerint hétfőn a repülőgépek elkerülték a várost, bár repülőgépek átrepültek a szaúdi légtéren, és leszálltak az ország nyugati partján fekvő legfontosabb csomóponton, Dzsiddában.

A Cirium légiközlekedési elemző cég szerint az összes szaúdi repülőtéren a járatok 46,4 százalékát törölték.

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Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

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