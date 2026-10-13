Megtörte a csendet a leváltott ukrán főparancsnok: elképesztő adatok derültek ki az orosz veszteségekről

Szirszkij először adott interjút, mióta július 21-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette posztjáról. Szirszkijnek azután kellett távoznia, hogy a népszerű védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot egy kormányátalakítás keretében eltávolították a tárca éléről. Tüntetések törtek ki, a demonstrálók pedig Szirszkij fejét követelték, mert állítólag a főparancsnokkal való vitája vezetett ahhoz, hogy Fedorovnak mennie kellett.
A volt főparancsnok most azt mondta, azért voltak nézeteltérései az akkori miniszterrel, mert az a fegyverek és ellátmányok beszerzése során „nem vette figyelembe a hadsereg érdekeit”. Megjegyezte, Fedorov a drónoknak adott elsőbbséget, miközben más fontos eszköz beszerzésére nem fordított elég figyelmet.
Szirszkij az interjúban elmondta, az összes orosz veszteség (a halottak mellett az eltűnteket és a súlyos sebesülteket is beleértve) hatszorosa az ukrán veszteségeknek.
Ha csak a halottakat számoljuk, akkor ez akár 11-szerese is lehet
– jegyezte meg a volt főparancsnok.
Szirszkij szerint 2026 első felében az oroszoknak mindössze 61 km²-t sikerült elfoglalniuk, ami arra utal, hogy stabilizálódott a frontvonal, Ukrajna pedig megakadályozta, hogy az orosz haderő előre tudjon nyomulni.
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