16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megtörte a csendet a leváltott ukrán főparancsnok: elképesztő adatok derültek ki az orosz veszteségekről
Globál

Megtörte a csendet a leváltott ukrán főparancsnok: elképesztő adatok derültek ki az orosz veszteségekről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő nyáron leváltott főparancsnoka a BBC-nek azt mondta, hogy az orosz haderő vesztesége hatszoros az ukránéhoz képest, a halottak számát tekintve pedig tizenegyszeres.

Szirszkij először adott interjút, mióta július 21-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette posztjáról. Szirszkijnek azután kellett távoznia, hogy a népszerű védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot egy kormányátalakítás keretében eltávolították a tárca éléről. Tüntetések törtek ki, a demonstrálók pedig Szirszkij fejét követelték, mert állítólag a főparancsnokkal való vitája vezetett ahhoz, hogy Fedorovnak mennie kellett.

A volt főparancsnok most azt mondta, azért voltak nézeteltérései az akkori miniszterrel, mert az a fegyverek és ellátmányok beszerzése során „nem vette figyelembe a hadsereg érdekeit”. Megjegyezte, Fedorov a drónoknak adott elsőbbséget, miközben más fontos eszköz beszerzésére nem fordított elég figyelmet.

Szirszkij az interjúban elmondta, az összes orosz veszteség (a halottak mellett az eltűnteket és a súlyos sebesülteket is beleértve) hatszorosa az ukrán veszteségeknek.

Ha csak a halottakat számoljuk, akkor ez akár 11-szerese is lehet

Még több Globál

Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Fény derült a pontos számokra: ennyit fizetett az unió az orosz energiáért a háború kitörése óta

Bejelentették: indul a támadás – Menekülésre utasították a 3 milliós főváros lakosságát

– jegyezte meg a volt főparancsnok.

Szirszkij szerint 2026 első felében az oroszoknak mindössze 61 km²-t sikerült elfoglalniuk, ami arra utal, hogy stabilizálódott a frontvonal, Ukrajna pedig megakadályozta, hogy az orosz haderő előre tudjon nyomulni.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility