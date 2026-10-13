Merész javaslat Amerikából: Ukrajna korlátlanul bombázhatná szét az oroszokat

Az egykori elnöki különmegbízott úgy véli, hogy vietnami mintára Kijevnek szabad kezet kell adni az oroszországi célpontok kiválasztásában. Szerinte semmilyen módon nem szabad „menedékeket” létrehozni az ellenséges erők számára. Kellogg azt is kiemelte, hogy Oroszország támadta meg az ukrán energetikai létesítményeket először, Kijev pedig felhatalmazást kaphatna, hogy bármelyik orosz üzemet támadja, akár az ország belsejében is.

Hadd csinálják az ukránok azt, amiben nagyon jók voltak

– mondta.

Kellogg úgy véli, hogy az oroszok nem tudják megnyerni ezt a háborút, maximum elhúzni képesek. Donald Trump amerikai elnök kijelentéseit „zajnak” nevezte, amikor az elnök a nem működő tűzszünetről és az ukrán elnök leváltásáról beszélt. A nagy botrányt keltő dízelmegállapodást nem nevezte előnyösnek, mivel nem lát benne érdemi változást, a piaci helyzetre nem gyakorol hatást. Azt is szóvá tette, hogy Moszkva hatalmas veszteségeket szenved el a frontvonalon, már legalább 1,2 millió orosz halt meg, vagy szenvedett súlyos sebesülést a harcok során.

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