Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok Trump esküdt ellenségéhez: politikai leszámolást emleget a Demokrata Párt

A Belbiztonsági Nyomozóiroda (HSI) ügynökei bírói végzés alapján kutatták át az ingatlant – közölte az Igazságügyi Minisztérium szóvivője, aki a nyomozás részleteiről nem adott tájékoztatást. A kongresszus jelenleg nem ülésezik, és egyelőre nem tisztázott, hogy Omar a helyszínen tartózkodott-e. A BBC stábja több ügynököt is látott a háznál, amint dobozokat pakoltak egy furgonba.

A szomáliai születésű, demokrata párti képviselő – aki Donald Trump egyik legélesebb kritikusa – közösségi oldalán úgy reagált, hogy

a házkutatás politikai indíttatású és az elnök fegyverként használja a szövetségi hatóságokat demokrata riválisainak megfélemítésére.

Trump azt állítja, semmi köze az ügyhöz, Omart pedig "szörnyű embernek" és "hisztisnek" nevezte, aki egy olyan országból jött, ami nem is ország, majd az alkotmányt bírálta.

A nyomozás pontos tárgya egyelőre nem ismert. A Fox News értesülései szerint az eljárás Omar édesapja által még gyermekkorában benyújtott bevándorlási dokumentumokkal kapcsolatos. Korábban Tom Homan, a Fehér Ház határügyi megbízottja közelebbről meg nem nevezett bevándorlási szabálytalanságokra hivatkozott, Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter pedig házassági csalással vádolta Omart. A képviselőnő mindkét vádat tagadta, és korábban "teljes blöffnek" minősítette a vizsgálatokat.

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