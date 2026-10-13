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Nem csillapodnak a franciaországi zavargások, egy ismert arc is csatlakozott a tüntető diákokhoz
Globál

Nem csillapodnak a franciaországi zavargások, egy ismert arc is csatlakozott a tüntető diákokhoz

Portfolio
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Greta Thunberg egy párizsi külvárosi középiskola előtt csatlakozott a francia diákok tiltakozásához, akik immár negyedik hete tüntetnek az oktatási rendszer súlyos hiányosságai – a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek és a leromlott állapotú iskolaépületek – miatt – írja a Reuters.

A klímaaktivizmusáról világhírűvé vált svéd aktivista, aki azóta más ügyekre is kiterjesztette tevékenységét, a Saint-Denis-ben található Paul Éluard Líceum előtt nyilatkozott a sajtónak.

Thunberg hangsúlyozta, hogy világszerte figyelemmel kísérik a francia diákok mozgalmát, és inspirálónak tartják, ahogy a fiatalok kiállnak alapvető jogaikért. A hatósági fellépést emellett rendkívül erőszakosnak nevezte.

Akár az iskolák elégtelen finanszírozásáról, akár az éghajlati válságról, akár a társadalmi igazságtalanságokról van szó, itt az ideje, hogy a fiatalok felálljanak, és visszaszerezzék a jövőt

– mondta újságíróknak az aktivista.

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Az országos mozgalom során a diákok iskolákat vontak blokád alá, felvonulásokat szerveztek, és több esetben összecsaptak a rendőrséggel.

Édouard Geffray oktatási miniszter a France Inter rádiónak nyilatkozva közölte, hogy mintegy 200 iskola tart ma zárva, bár hozzátette, hogy ezek egy része a tervezett felvonulások útvonala miatti biztonsági intézkedések következtében nem nyitott ki.

A legnagyobb francia diákszervezet szerint a mintegy 70 francia egyetem 90 százaléka zárva vagy blokád alatt áll kedden.

A rohamrendőrök számos alkalommal vetettek be könnygázt és oszlatták a tüntetőket, miközben a hatóságok több száz sérültről és több ezer őrizetbe vételről számoltak be. A kormány a múlt héten felfüggesztette a sokkológránátok használatát, miután egy fiatal elveszítette az egyik kezét.

A rendőri fellépés éles politikai vitát váltott ki, mivel a baloldali politikusok a hatóságokat bírálják, míg Marine Le Pen és a jobboldali szereplők az erőszakos tüntetőket teszik felelőssé, kiemelve az iskolákban keletkezett károkat és a megsérült rendőröket.

A diákmozgalom tovább mélyíti a franciaországi válsághangulatot az elnökválasztás előtt, amelyen a közvélemény-kutatások szerint Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés esélyesként indul Emmanuel Macron utódlásáért.

A szűkös költségvetéssel küzdő kormány ígéretet tett a diákok követeléseinek kezelésére, ám az államadósság és a költségvetési hiány miatti növekvő finanszírozási terhek rendkívül szűkre szabják a mozgásterét.

A francia diáktüntetésekről ebben a cikkben írtunk bővebben:

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Címlapkép forrása: Guy Smallman/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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