Németországban már arról beszélnek, szükséges lenne egy gázolaj-megállapodás Oroszországgal

Németországnak is szüksége van egy gázolaj-megállapodásra az Egyesült Államok Oroszországgal kötött egyezségének mintájára - jelentette ki kedden Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali ellenzéki párt társelnöke kedden Berlinben.

Mi is dízelolaj-megállapodást akarunk a németeknek, hazánk, Németország számára. Ehhez tárgyalóasztalhoz kell ülnünk - mondta újságíróknak.

Hangsúlyozta, hogy meglátása szerint Donald Trump amerikai elnök nagyon gyakorlatiasan, helyes úton halad az Egyesült Államokkal.

Kiszállt mindenből, dízelüzleteket köt a fogyasztói, az amerikai fogyasztók számára, miközben mi itt hoppon maradunk

- hangoztatta.

Az AfD társelnöke azt is kijelentette, hogy szerinte Németország Ukrajna-politikája megbukott.

Trump pénteken telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd bejelentette: Oroszország "haladéktalanul" több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később további egymillió tonna gázolaj értékesítését vállalta.

A Fehér Házban, újságírók előtt pedig bírálta Zelenszkijt, amiért orosz olajipari létesítményeket támad. Ukrajnára utalva azt mondta: azt javaslom, szerezzenek egy új vezetőt, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Az amerikai-orosz egyezséget az EU és Ukrajna is helytelenítette.

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