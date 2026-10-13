Nyilvánosan bejelentette Trump: semmi nem igaz abból, amit mindenki mond Oroszországról

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan bejelentette, hogy nem hiszi, hogy Kína és Oroszország segít Iránnak az Egyesült Államok elleni háborúban.

Sok kommentárt látok a szélsőbaloldali idiótáktól és őrültektől arról, hogy Kína és Oroszország segít a „csodálatos” Iráni Iszlám Köztársaságnak. Ha segítenek, ez nagyon alacsony szinten zajlik, de szerintem nem segítenek. Túl sokat veszíthetnek, tudnánk róla, nagyon gyorsan!”

– írtja ki Trump elnök Truth Social oldalára, majd megköszönte a figyelmet.

A poszt alapját az adja, hogy az elmúlt hónapokban több újságcikk, nyilatkozat, hírszerzési jelentés is megjelent, mely szerint Oroszország és Kína műholdas felderítési adatokkal, hírszerzési információkkal és kettős felhasználású technológiai eszközökkel segíti Irán Amerika ellen vívott háborúját. Oroszország egyes jelentések szerint katonai drónokat és rakétákat is küldött a velük szövetséges Teheránnak.

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