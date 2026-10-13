Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Hatalmas dróntámadás Moszkva ellen: százasával indultak meg a csapásmérő fegyverek
A legfrissebb jelentések szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen – számolt be a TASzSz.
Harkivot bombázták az oroszok
A kelet-ukrajnai Harkivot érték támadások október 12-én az éjszakai órákban. A jelentések szerint lakóépületbe csapódott be egy fegyver, az akciónak halálos áldozatai is vannak. Összesen 10 darab Banderol típusú rakétát azonosítottak.
Merész javaslat Amerikából: Ukrajna korlátlanul bombázhatná szét az oroszokat
Keith Kellogg, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai különmegbízottja egy interjúban fejtette ki a véleményét, ami az ukrán engedélyekről szól.
Már tudni, hogy született Amerika furcsa tűzszünete, nem meglepetés, hogy eddig teljes kudarcnak tűnik
Október 12-én Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott az újságíróknak a Fehér Ház gyepén, hogy mik a háttérrészletek a vasárnap bejelentett tűzszüneti megállapodás körül – számolt be a Kyiv Independent.
Robbanások rázták meg az ukrán fővárost
Az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani Kijevben, ahová orosz fegyverek csapódtak be. Egyelőre kevés részlet ismert, nem tudni az esetleges áldozatok vagy sérültek számát, az okozott károkat és a becsapódott eszközök típusát sem.
Moszkvában tárgyaltak az oroszok az ASEAN vezetőivel
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és Oroszország közötti együttműködés 35. évfordulója alkalmából megszervezett találkozón több témakört is érintettek, így a geopolitikai bizonytalanságok mellett az energetikai instabilitásról és az élelmiszer-ellátás biztosításáról is szót ejtettek.
(TASzSz)
Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út
A nyugati országokban komoly felhördülést okozott, hogy az Egyesült Államok megállapodott Oroszországgal, de most érkezett egy lehetséges magyarázat Washington lépésére – közölte a Reuters.
Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok
A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok hétfőn Varsóban ismertette a szövetség új katonai stratégiáját, amelyet az orosz fenyegetés elhárítására dolgoztak ki a keleti szárnyon. A terv az ukrajnai háború tanulságaira építve drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek kombinációjával kívánja megállítani az esetleges orosz támadást, miközben igyekszik elkerülni a nukleáris eszkaláció kockázatát - közölte a Wall Street Journal .
Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út
Van, aki ezzel nem teljesen ért egyet.
Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok
Részletes koncepciót dolgoztak ki.
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