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Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Globál

Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna betartotta a tűzszünetet, ennek ellenére a kezdeményezés az első pillanatban összeomlott – írja az RBK Ukraine. Az államfő kijelentette, hogy az első nap adataiból tisztán látszik, hogy Moszkvának nem szerel a tervei között az amerikaiak által bejelentett tűzszünet betartása, ami világosan jelzi, hogy a Kreml valójában nem érdekelt békében. Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz idézte Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin orosz elnök segédtisztjének vészjósló fejtegetését. A befolyásos politikus arról beszélt, hogy szerinte a Nyugat arra készül, hogy lezárják a Balti-tenger bejáratánál a tengerszorosokat, ami rendkívül fontos átjárót jelent az orosz tengeri kereskedelem számára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Hatalmas dróntámadás Moszkva ellen: százasával indultak meg a csapásmérő fegyverek

A legfrissebb jelentések szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen – számolt be a TASzSz.

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Hatalmas dróntámadás Moszkva ellen: százasával indultak meg a csapásmérő fegyverek
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Harkivot bombázták az oroszok

A kelet-ukrajnai Harkivot érték támadások október 12-én az éjszakai órákban. A jelentések szerint lakóépületbe csapódott be egy fegyver, az akciónak halálos áldozatai is vannak. Összesen 10 darab Banderol típusú rakétát azonosítottak.

(RBK Ukraine)

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Merész javaslat Amerikából: Ukrajna korlátlanul bombázhatná szét az oroszokat

Keith Kellogg, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai különmegbízottja egy interjúban fejtette ki a véleményét, ami az ukrán engedélyekről szól.

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Merész javaslat Amerikából: Ukrajna korlátlanul bombázhatná szét az oroszokat
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Már tudni, hogy született Amerika furcsa tűzszünete, nem meglepetés, hogy eddig teljes kudarcnak tűnik

Október 12-én Donald Trump amerikai elnök arról nyilatkozott az újságíróknak a Fehér Ház gyepén, hogy mik a háttérrészletek a vasárnap bejelentett tűzszüneti megállapodás körül – számolt be a Kyiv Independent.

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Már tudni, hogy született Amerika furcsa tűzszünete, nem meglepetés, hogy eddig teljes kudarcnak tűnik
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Robbanások rázták meg az ukrán fővárost

Az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani Kijevben, ahová orosz fegyverek csapódtak be. Egyelőre kevés részlet ismert, nem tudni az esetleges áldozatok vagy sérültek számát, az okozott károkat és a becsapódott eszközök típusát sem.

(Ria Novosztyi)

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Moszkvában tárgyaltak az oroszok az ASEAN vezetőivel

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és Oroszország közötti együttműködés 35. évfordulója alkalmából megszervezett találkozón több témakört is érintettek, így a geopolitikai bizonytalanságok mellett az energetikai instabilitásról és az élelmiszer-ellátás biztosításáról is szót ejtettek.

(TASzSz)

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Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út

A nyugati országokban komoly felhördülést okozott, hogy az Egyesült Államok megállapodott Oroszországgal, de most érkezett egy lehetséges magyarázat Washington lépésére – közölte a Reuters.

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Kiderült, mi Trump mesterterve a dízelmegállapodással: ez lehet a békéhez vezető út
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Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok

A NATO legmagasabb rangú katonai parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok hétfőn Varsóban ismertette a szövetség új katonai stratégiáját, amelyet az orosz fenyegetés elhárítására dolgoztak ki a keleti szárnyon. A terv az ukrajnai háború tanulságaira építve drónok, autonóm rendszerek és nagy hatótávolságú fegyverek kombinációjával kívánja megállítani az esetleges orosz támadást, miközben igyekszik elkerülni a nukleáris eszkaláció kockázatát - közölte a Wall Street Journal .

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Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok
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Összeomlott Trump tűzszünete, a Nyugat terve miatt pánikol Moszkva – Háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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