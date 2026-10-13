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Sorra vonják ki a halloweeni termékeket a boltokból az egész Lengyelországot megrázó iskolai késes támadások után
Globál

Sorra vonják ki a halloweeni termékeket a boltokból az egész Lengyelországot megrázó iskolai késes támadások után

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Több lengyelországi kiskereskedelmi lánc is megkezdte egyes halloweeni termékek – köztük műkések és ijesztő jelmezek – kivonását a polcokról, miután négy nap alatt három késes támadás is történt oktatási intézményekben – írja a Reuters.

A múlt hét vége óta

több ezer rendőrt vezényeltek az iskolákhoz, miután fiatalkorúak által elkövetett késes incidensek történtek.

A politikusok a közösségi média és a videójátékok káros hatásaira hívták fel a figyelmet, Donald Tusk miniszterelnök pedig az erőszak rendkívül komor trendjéről beszélt.

Lengyelország legnagyobb, mintegy 3900 üzletet működtető kiskereskedelmi hálózata, a Biedronka szűkítette halloweeni kínálatát, és eltávolította a polcokról a műkéseket, valamint a kifejezetten erőszakos jelmezeket. Małgorzata Polakowska, a lánc kategóriamenedzsere közölte, hogy a gyermekek és a fiatalok védelmében döntöttek a nemkívánatos társításokat keltő termékek visszavonása mellett.

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A Smyk gyermekáruház-lánc szintén kivonta a veszélyes eszközöket imitáló kiegészítőket, például a műanyag késeket és bárdokat, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi körülmények között ezek árusítása egy családoknak szóló üzletben nem helyénvaló.

Bár a halloween nem tartozik a hagyományos lengyel ünnepek közé, a nyugati populáris kultúra terjedésével a fiatalok körében is népszerűvé vált. A legutóbbi támadás szombaton történt Varsóban, ahol egy felnőttképző intézményben három embert sebesítettek meg. Csütörtökön egy 15 éves volt diák a sisakjára szerelt kamerával rögzítve az eseményeket megölte az iskola gondnokát, és két másik alkalmazottat megsebesített a Varsótól északkeletre található Leszczydół-Nowiny általános iskolájában. Az azt megelőző szerdán pedig egy 19 éves fiatal tíz embert – köztük saját magát – sebesített meg egy ostrołękai iskolában.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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