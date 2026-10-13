Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat

Október 13-án a hajnali órákban két hajót találtak el drónok Bulgária fekete-tengeri partjainál, ezek közül az egyik elsüllyedt. A jármű mintegy 33 kilométerre tartózkodott a partoktól, amikor nagyjából hajnali fél kettő magasságában találat érte. Az ügyben már Rumen Radev miniszterelnök is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy egy héten belül ez már a második ilyen eset. A járműről a személyzetet kimentették, hét ukrán és öt azeri állampolgár tartózkodott a fedélzeten, senki nem szenvedett súlyos sérülést.

Ez teljességgel elfogadhatatlan – egy újabb támadás Bulgária felségvizeinek közvetlen közelében. Beszélnem kell Mark Rutte NATO-főtitkárral

– jelentette ki a kormányfő.

A politikus azt nem fogalmazta meg egyértelműen, hogy ki követte el a támadást, de Radev azt egyértelműen kiemelte, hogy az oroszok érdekeit szolgálja az incidens. A bolgár kormányfő kijelentette, hogy hamarosan be fogja kéretni az orosz nagykövetet is. A térségben egyre gyakrabban fordulnak elő ismeretlen eredetű támadások, ami illeszkedik az orosz taktikához, amely szerint incidenseken keresztül tesztelgetik, hogy a NATO meddig hajlandó elmenni a tagországok védelme érdekében.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

Ursula vo der Leyen az Európai Bizottság elnöke is megszólalt a műveletről, elítélte azokat és „az ukrajnai orosz háború eszkalációjának” nevezte.

Bulgária mellett állunk, és köszönetet mondunk a mentőszolgálatoknak a gyors reagálásért. A felelősöket felelősségre kell vonni

– mondta.

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