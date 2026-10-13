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Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat
Globál

Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat

Portfolio
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Újra hajókat támadtak a Fekete-tenger bulgáriai szakaszán, ami súlyos diplomáciai vitát váltott ki – közölte a Reuters.

Október 13-án a hajnali órákban két hajót találtak el drónok Bulgária fekete-tengeri partjainál, ezek közül az egyik elsüllyedt. A jármű mintegy 33 kilométerre tartózkodott a partoktól, amikor nagyjából hajnali fél kettő magasságában találat érte. Az ügyben már Rumen Radev miniszterelnök is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy egy héten belül ez már a második ilyen eset. A járműről a személyzetet kimentették, hét ukrán és öt azeri állampolgár tartózkodott a fedélzeten, senki nem szenvedett súlyos sérülést.

Ez teljességgel elfogadhatatlan – egy újabb támadás Bulgária felségvizeinek közvetlen közelében. Beszélnem kell Mark Rutte NATO-főtitkárral

– jelentette ki a kormányfő.

A politikus azt nem fogalmazta meg egyértelműen, hogy ki követte el a támadást, de Radev azt egyértelműen kiemelte, hogy az oroszok érdekeit szolgálja az incidens. A bolgár kormányfő kijelentette, hogy hamarosan be fogja kéretni az orosz nagykövetet is. A térségben egyre gyakrabban fordulnak elő ismeretlen eredetű támadások, ami illeszkedik az orosz taktikához, amely szerint incidenseken keresztül tesztelgetik, hogy a NATO meddig hajlandó elmenni a tagországok védelme érdekében.

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Ursula vo der Leyen az Európai Bizottság elnöke is megszólalt a műveletről, elítélte azokat és „az ukrajnai orosz háború eszkalációjának” nevezte.

Bulgária mellett állunk, és köszönetet mondunk a mentőszolgálatoknak a gyors reagálásért. A felelősöket felelősségre kell vonni

– mondta.

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