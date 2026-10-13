Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat

Október 13-án a hajnali órákban két hajót találtak el drónok Bulgária fekete-tengeri partjainál, ezek közül az egyik elsüllyedt. A jármű mintegy 33 kilométerre tartózkodott a partoktól, amikor nagyjából hajnali fél kettő magasságában találat érte. Az ügyben már Rumen Radev miniszterelnök is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy egy héten belül ez már a második ilyen eset. A járműről a személyzetet kimentették, hét ukrán és öt azeri állampolgár tartózkodott a fedélzeten, senki nem szenvedett súlyos sérülést.
Ez teljességgel elfogadhatatlan – egy újabb támadás Bulgária felségvizeinek közvetlen közelében. Beszélnem kell Mark Rutte NATO-főtitkárral
– jelentette ki a kormányfő.
A politikus azt nem fogalmazta meg egyértelműen, hogy ki követte el a támadást, de Radev azt egyértelműen kiemelte, hogy az oroszok érdekeit szolgálja az incidens. A bolgár kormányfő kijelentette, hogy hamarosan be fogja kéretni az orosz nagykövetet is. A térségben egyre gyakrabban fordulnak elő ismeretlen eredetű támadások, ami illeszkedik az orosz taktikához, amely szerint incidenseken keresztül tesztelgetik, hogy a NATO meddig hajlandó elmenni a tagországok védelme érdekében.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026
Ursula vo der Leyen az Európai Bizottság elnöke is megszólalt a műveletről, elítélte azokat és „az ukrajnai orosz háború eszkalációjának” nevezte.
Bulgária mellett állunk, és köszönetet mondunk a mentőszolgálatoknak a gyors reagálásért. A felelősöket felelősségre kell vonni
– mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vészjelzést adott ki az IMF
A pénzpiacok ellenállóképessége nem jelent egyet a biztonsággal.
Berúgta az ajtót az El Niño: le kellett zárni a világ egyik legnépszerűbb természeti látványosságát
Hatszorosára nőtt a vízhozam a híres vízesésrendszernél.
Súlyos incidens a NATO közelében: kiakadtak a vezetők, minden jel egyfelé mutat
Az egyik jármű elsüllyedt.
Koplovsky: ne legyünk nosztalgikusak, a régi rendszer eltűnt, valami új felé haladunk!
A kereskedelempolitikai szakértő interjúnkban világos utat mutatott az EU-nak, merre kell elindulnia.
Milliárdos vagy? Így kalkuláld ingatlanod értékét a vagyonadó befizetéséhez
Október 14-ig tart a vagyonadó társadalmi egyeztetése.
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Mutatjuk a friss számokat.
Elkezdődött? Tüzet nyitottak Irán forradalmi gárdájára - Nehézfegyverek szólnak a hegyekben
Irán belső területén dúlnak a harcok.
62 jogszabálytervezetet tett közzé hétfőn a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
A nagy "törvénygyár" egyetlen okból indult be.
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!