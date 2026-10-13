Tiszta vizet öntött a pohárba Trump: elárulta, elvágják-e a támogatásokat Ukrajna elől

Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt nyilatkozott a sajtó képviselőinek. Arra a kérdésre, hogy Washington felfüggesztette-e a hírszerzési adatok átadását Kijevnek,

Trump határozottan cáfolta a híreszteléseket.

Kijelentette, hogy nem állították le a támogatást, és továbbra is segítik Ukrajnát, elsősorban abban, hogy végső megoldás születhessen a háború lezárására. Hozzátette, hogy a hírszerzési információk megosztása mellett Kijevvel és Moszkvával is együttműködnek a konfliktus mielőbbi befejezése érdekében.

A nyilatkozat megnyugtatóan hathat Kijevben, ahol korábban komoly aggodalmat keltettek azok a sajtóértesülések, miszerint Washington az együttműködés leállításával fenyegetőzött. Helyzetüket nehezíti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nap folyamán arról számolt be, miszerint Kijev nem kapott előzetes figyelmeztetést a szövetségeseitől a fővárost ért ballisztikus rakétatámadásról.

Trump az Oroszországgal kötött dízelmegállapodásra is kitért. Az amerikai elnök azzal érvelt, hogy az egyezség a világpiac ellátását szolgálja, mivel így újabb üzemanyag-mennyiség válik elérhetővé a globális piacon.

Az elnök emellett ismételten leszögezte, hogy Washington minden rendelkezésre álló eszközzel azon fáradozik, hogy Ukrajnát és Oroszországot a háború lezárására bírja.

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