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Titkos akciót vezetett a hírszerzés: Oroszország lehet a kulcs a diktatúra felé
Globál

Titkos akciót vezetett a hírszerzés: Oroszország lehet a kulcs a diktatúra felé

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Dél-Korea Oroszország közvetítésével próbál párbeszédet indítani Észak-Koreával, a dél-koreai hírszerzéshez köthető egyik szervezet delegációja ugyanis már járt Moszkvában az idei év első felében - tudósított a Militarnyi.

A Korea JoongAng Daily hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a delegációt a Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) egy korábbi magas rangú tisztségviselője vezette, aki jelenleg egy a hírszerzéshez kötődő civil szervezet élén áll, és szoros kapcsolatot ápol a NIS jelenlegi igazgatójával. A küldöttségben a szervezet vezetőségének képviselői mellett egy Oroszország-szakértő is helyet kapott. A lap nem hozta nyilvánosságra sem a résztvevők nevét, sem az orosz tárgyalópartnerek kilétét, sem pedig a megbeszélések konkrét eredményeit.

A látogatás hátterében az áll, hogy a két Korea közötti közvetlen párbeszéd gyakorlatilag megfeneklett.

Phenjan továbbra is „két ellenséges állam” viszonyaként tekint a Szöullal fennálló kapcsolatára, így a dél-koreai fél közvetítőkön – elsősorban Kínán és Oroszországon – keresztül próbál csatornát nyitni. A hírszerző szolgálat ugyanakkor cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint maga a NIS igazgatója találkozott volna orosz képviselőkkel egy harmadik országban.

Szöul hivatalosan is kinyilvánította szándékát a párbeszéd újraindítására. Az Egyesítési Minisztérium az augusztus 5-i cselekvési tervében a katonai feszültség csökkentését, a két Korea közötti kapcsolatok felélesztését és egy amerikai–észak-koreai csúcstalálkozó előmozdítását jelölte meg célként, továbbá a „két ellenséges állam” koncepciójának meghaladását és a békés egymás mellett élés erősítését. Csong Dongjong egyesítési miniszter a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon való részvételt is mérlegelte mint az Észak-Koreával való kapcsolatfelvétel lehetséges terepét, ám a tárca végül bejelentette, hogy nem vesz részt a rendezvényen.

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Az Oroszországgal való közeledés politikailag kényes kérdés.

A lap által megkérdezett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ukrajnai háború árnyékában a szorosabb orosz–dél-koreai kapcsolatok aggodalmat kelthetnek Washingtonban, bár egyelőre nem világos, hogy az amerikai kormányzat kifogásolta-e konkrétan ezt a moszkvai látogatást.

A diplomáciai erőfeszítések közben Moszkva és Phenjan katonai együttműködése tovább mélyül. A dél-koreai védelmi minisztérium becslése szerint Észak-Korea több mint 15 millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak 152 milliméteres lőszeregyenértékben számolva. Szeptemberben átadták az orosz–észak-koreai közúti hidat a Tuman-folyón a hasszani határátkelőnél, amely újabb útvonalat biztosít a két ország közötti szállításokhoz, beleértve a hadianyagokat is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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