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Titokban készül a terv, ami végleg lezárná az orosz-ukrán háborút: Amerika és Európa négy pontban gondolkodik
Globál

Titokban készül a terv, ami végleg lezárná az orosz-ukrán háborút: Amerika és Európa négy pontban gondolkodik

Portfolio
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Az Egyesült Államok és Európa lassan egy közös békecsomag felé halad az orosz–ukrán háború lezárására, amely gazdasági és biztonsági garanciákat kínálna mindkét félnek - írta a Washington Post.

A diplomáciai folyamat legújabb fordulójaként múlt pénteken hatórás egyeztetésre került sor a floridai Hallandale Beachben, ahol Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak ukrán tisztviselőkkel, valamint brit, francia és német képviselőkkel tárgyaltak. A megbeszélésen az amerikai fél ismételten arra kérte Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz finomítók elleni csapásokkal, Trump ugyanis ezt szabta a békefolyamat folytatásának feltételéül. Volodimir Zelenszkij elutasította a kérést, mire válaszul Trump megkötötte az orosz dízelügyletet, amelynek célja a félidős választások közeledtével az üzemanyagárak csökkentése volt. Az ukrán elnök "gyengének" minősítette a lépést, az amerikai elnök pedig válaszul a Kijevnek nyújtott hírszerzési támogatás megvonásával fenyegetőzött.

A megbeszéléseket jól ismerő amerikai források felvázolták, hogy a felszín alatt már valójában egy részletes béketervet készítenek elő, ami a legkényesebb kérdésekre is válaszolna.

A készülő dokumentum négy pillérre épülne:

  1. Az első pillér Ukrajna újjáépítését foglalja magában, amelynek során a Világbank és a BlackRock befektetési társaság közös keretrendszert dolgozna ki az ország újjáépítésére, a háborús áldozatok családjainak támogatására, valamint a gazdaság talpra állítására. A tárgyalók részletes költségbecslést kértek Kijevtől, amelyet a következő napokban várnak.
  2. A második pillér a biztonsági garanciák rendszere lenne. Ukrajna az Egyesült Államoktól és az európai országoktól a NATO 5. cikkéhez hasonló kollektív védelmi ígéretet kapna, amely katonai választ helyezne kilátásba egy esetleges újabb orosz támadás esetén. Oroszország szintén tárgyalásokat folytatna Európával a saját biztonsági igényeiről, bár ennek pontos tartalma egyelőre nem ismert.
  3. A harmadik elem az energetikai együttműködésen keresztüli gazdasági integráció lenne Oroszország, Ukrajna és Európa között. Ennek része lehetne egy olyan vezeték, amelyen keresztül orosz kőolaj és földgáz áramolna Európába, a tranzitbevételeken pedig Moszkva és Kijev osztozna. A megállapodás rögzítené azt is, hogy mikor és miként kerülne sor a meglévő gazdasági szankciók feloldására.
  4. A negyedik, egyben legkényesebb pillér a területi rendezés kérdése. Oroszország tűzszünetbe egyezne bele a jelenlegi frontvonal, az úgynevezett ellenőrzési vonal mentén. Ukrajna számára ez azt jelentené, hogy lemond az orosz megszállás alatt álló területekről, beleértve a Donbászt is. A tartós megoldást ugyanakkor nehezíti, hogy a frontvonal napról napra változik.

Az európai vezetők ugyan felháborodtak Trump dízelügylete miatt, a Kushner és Witkoff vezette tárgyalási folyamatot mégis folytatni kívánják. A rendezés melletti fő érv az, hogy a háború brutális véráldozatot követel, és Oroszország már több mint 1,4 millió embert veszített halottakban és sebesültekben. Egy európai diplomata ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzési jelentések szerint

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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