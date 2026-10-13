Ünnepelnek az oroszok: elmondták, hogyan fognak kaszálni a Trumppal kötött üzleten

Oroszország nem szerez közvetlen állami bevételt a dízelexportból, viszont az exportban résztvevő cégek adót fizetnek, amiből a költségvetés is profitálni fog – idézi Anton Sziluanov pénzügyminisztert a TASZSZ.

Az orosz vezető arról beszélt a közmédiának: a Donald Trump amerikai elnökkel kötött dízelmegállapodással elsősorban az exportban résztvevő vállalatok járnak majd jól, hiszen bevételt, ezen belül is külföldi valutában szerzett bevételt szereznek majd az amerikaiaknak való értékesítésből.

Az érintett cégek ugyanakkor adót is fizetnek, ez pedig hozzá fog járulni az orosz állam bevételeihez, az orosz költségvetés egyensúlyához.

Nem vámoljuk meg a dízelexportot, viszont látni fogjuk a vállalatok bevételi kimutatásait, ez pedig az adóbevételeinkhez fog hozzájárulni”

– magyarázta Sziluanov.

Oroszország a következő hónapokban 800 ezer, később pedig havi 3 millió tonna dízelt tervez exportálni az Egyesült Államokba. Cserébe Washington feloldotta az orosz dízelre kivetett szankciókat 2027. április 7-éig.

Donald Trumpot saját szövetségesei folyamatosan kritizálják amiatt, hogy az exportból az orosz állam jár majd jól, akik vissza tudják forgatni a bevételeket hadiiparukba, az újonnan gyártott fegyverekkel pedig Ukrajnát tudják rombolni, Európát tudják fenyegetni.

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