Váratlan fordulat: elnökválasztás jöhet Ukrajnában, ők lehetnek Zelenszkij legnagyobb kihívói

Trump szombaton úgy fogalmazott, hogy ideje lenne új elnököt választania Ukrajnának, megismételve korábbi követelését a voksolás megtartásáról – annak ellenére is, hogy az ukrán alkotmány hadiállapot idején tiltja a választások kiírását. A kijelentést az váltotta ki, hogy Zelenszkij abszolút szörnyűnek és Putyinnak tett ajándéknak nevezte azt a megállapodást, amelynek értelmében az Egyesült Államok több millió tonna orosz dízelüzemanyaghoz juthat hozzá. Az egyezségre azt követően került sor, hogy

az Iránnal vívott háború és a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe hajtotta az üzemanyagárakat a novemberi félidős választások előtt.

Trump vasárnap energetikai tűzszünetet hirdetett Oroszország és Ukrajna között, amelynek értelmében mindkét fél azonnal leállítja az energetikai létesítmények elleni csapásokat. Moszkva nem reagált a bejelentésre, Kijev pedig – bár némi meglepetéssel fogadta a hírt – jelezte, hogy betartja a megállapodást, amennyiben Oroszország is így tesz. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy Oroszország a bejelentést követően azonnal megsértette a tűzszünetet. Zelenszkij vasárnap kijelentette, Ukrajna kész választásokat tartani, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos, átfogó tűzszünetbe.

Zelenszkij elnöki mandátuma hivatalosan 2024 májusában járt le, a hadiállapot miatt azonban elmaradtak a választások. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet októberi felmérése szerint az ukránok többsége úgy véli, hogy a jelenlegi államfőnek nem kellene újra elindulnia – ez az arány 2025 végéhez képest jelentősen emelkedett. Ugyanakkor a megkérdezettek 71 százaléka ellenzi, hogy a jelenlegi helyzetben tartsanak választásokat. Zelenszkij népszerűségét a belső körét érintő korrupciós botrányok és Mihajlo Fedorov korábbi védelmi miniszter menesztése körüli tiltakozások egyaránt megtépázták.

A Rating Group csütörtökön közzétett kutatása szerint

egy esetleges elnökválasztáson Zelenszkij (közel 23 százalék) és Valerij Zaluzsnij, az Egyesült Királyságban szolgáló korábbi főparancsnok (több mint 20 százalék) kapná a legtöbb szavazatot.

Zaluzsnijban ugyanakkor a megkérdezettek 64 százaléka bízik, szemben Zelenszkij 53 százalékával. Zaluzsnij egyelőre nem erősítette meg indulási szándékát. Jenny Mathers, az Aberystwythi Egyetem nemzetközi politikai szakértője szerint a háború alatti szerepvállalás és annak megítélése kulcsfontosságú lesz a választók döntésében, és ebből a szempontból Zaluzsnij van a legkedvezőbb helyzetben.

A többi lehetséges jelölt között szerepel Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés korábbi vezetője, aki 2026 eleje óta Zelenszkij kabinetfőnöke – őt a megkérdezettek 53 százaléka tartja megbízhatónak, és mintegy 6,7 százalékuk szavazna rá. Mihajlo Fedorov, a 35 éves korábbi védelmi miniszter, akit 2026 nyarán menesztettek, a felmérés szerint 7,6 százalékos támogatottságot élvez, bár Mathers szerint túljátszotta a szerepét az elbocsátása utáni nyilvános panaszaival. Petro Porosenko korábbi elnök, aki 2014 és 2019 között vezette az országot, jelenleg pedig ellenzéki parlamenti képviselő, a szakértő szerint a legkevésbé esélyes jelöltek közé tartozik. Zelenszkij 2025 februárjában nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szankciókat vetett ki ellene, egyebek mellett befagyasztva a vagyonát.

Címlapkép forrása: EU