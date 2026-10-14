„Ami sok, az sok!” – Szétszedte Trumpot a volt alelnöke, azonnali lépéseket követel az elnöktől

Pence Trump első ciklusában, 2017 és 2021 közt volt az Egyesült Államok alelnöke, X-oldalára tett ki egy posztot, melyben volt felettesét és Vlagyimir Putyin orosz elnököt kritizálja.
Putyin nem akar békét. Putyin Ukrajnát akarja. Ami sok, az sok! Trump elnöknek fel kell mondania az Oroszországgal kötött dízelalkut és vissza kell térnie ahhoz a kemény fellépéshez, amit a közös négy évünk alatt követtünk a Fehér Házban!”
– írta ki Pence.
Azt javasolta az elnöknek, hogy a nemrég elfogadott Lindsey Graham törvénnyel szankcionálja azokat az országokat, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak, illetve Amerika szövetségeseivel közösen fokozzák Ukrajna katonai támogatását.
Pence a posztot „szlava Ukraini” (éljen Ukrajna) kiáltással zárta.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
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