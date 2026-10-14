Áttörést értek el az oroszbarát erők Németországban: egy tartomány megszavazta a szankciók feloldását és a fegyverszállítmányok leállítását

Szász-Anhaltban szeptember 6-án tartottak tartományi választásokat, amelyeket nagy fölénnyel megnyert a radikális jobboldali, oroszbarát Alternatíva Németországnak (AfD) párt. Kormányalkotó többsége ugyan nincs, de politikáját sok tekintetben osztja az az 5 százalékos eredményt elért Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW), amely bár társadalom- és gazdaságpolitikájában baloldali, az AfD-hoz hasonlóan oroszbarát és migrációellenes.
A magdeburgi parlamentben, amelynek a múlt héten választották meg a vezetőjét egy AfD-s politikus személyében, szerdán rendkívüli ülést tartottak, ahol az AfD és a BSW közös indítványát tárgyalták, melynek címe:
Béketárgyalások az ukrajnai háború kiterjesztése helyett.
Az indítvány az Oroszország elleni szankciók eltörlése és az Ukrajnának nyújtott mindenféle német támogatás megszüntetése mellett foglal állást.
A 83 képviselőből 44 támogatta az indítványt, így az átment a parlamenten.
Az indítvány a jelenleg ügyvezető, a CDU-s Sven Schulze miniszterelnök vezette tartományi kormányt szólítja fel, hogy
minden rendelkezésére álló eszközzel, különösen a Bundesratban benyújtandó megfelelő kezdeményezés révén, tegyen erőfeszítéseket az ukrajnai helyzet további eszkalációjának megakadályozása és a béketeremtő politika megvalósítása érdekében.
A Bundesrat (Szövetségi Tanács) a Német Szövetségi Köztársaság parlamentjének második kamarája, ahol a 16 német tartomány képviselői képviseltetik magukat.
Az indítvány tartalmazza, hogy
az Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciókat haladéktalanul fel kell oldani, az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást – kivéve a humanitárius segítséget – haladéktalanul le kell állítani, az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat pedig fel kell függeszteni.
A többi párt, a CDU, az SPD, a Zöldek és a Die Linke közösen alternatív indítványokat nyújtottak be, de ezekről a tartományi parlament nem is szavazott.
Az elfogadott indítvány jelentősége csupán szimbolikus, ugyanis az Oroszország elleni szankciók és az Ukrajnának nyújtott támogatások ügye szövetségi, nem tartományi hatáskör. Ugyanakkor feltűnő, hogy a közismerten oroszbarát AfD és BSW pár nappal az új tartományi parlament megalakulása után máris egy Moszkvának tetsző indítványt fogad el.
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