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Az El Niño nem válogat: lángba és füstbe borult a világ legnagyobb esőerdője, súlyos veszélyben egy 2 milliós város
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Az El Niño nem válogat: lángba és füstbe borult a világ legnagyobb esőerdője, súlyos veszélyben egy 2 milliós város

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Az El Niño, az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység miatt e hónapban hirtelen jelentősen megnőtt a tűzesetek száma az Amazonas-vidéken Brazíliában – írja a Reuters.

A brazil Amazonas-megfigyelő rendszer adatai szerint Amazonas államban október első két hetében összesen 1679 tűzeset volt, ami 253 százalékos emelkedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A tüzek – amelyekről a hatóságok úgy vélik, hogy szándékosan gyújtották őket – füstfelhőket bocsátottak az égre, és vészhelyzetet idéztek elő legalább 36 amazonasi településen, légzési problémákat okozva a lakosoknak.

A helyzetünk itt kritikus

– mondta Luiz Rios, az állam Autazes településén élő nyugdíjas gazda, aki éjszakánként légzési nehézségekkel küzd.

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A tüzek következtében leromlott levegőminőség miatt törölték a szabadtéri rendezvényeket Manausban, az állam fővárosában, ahol több mint 2 millióan élnek, és ahol szerdán bezárták az állami iskolákat.

Az Amazonas-vidéken hagyományosan októberben kezdődik az esős évszak, miután augusztusban és szeptemberben a száraz évszak miatt gyakoribbak a tűzesetek.

Idén azonban az esőzések csak lassan hoznak enyhülést.

A tudósok és a hatóságok az El Niño-jelenségre – amely idén várhatóan a valaha mért legerősebb lesz – és a klímaváltozásra mutatnak rá, mint amelyek kiváltják a tűzesetek számának hirtelen emelkedését.

A brazil szövetségi kormány és a polgári védelem a hétvégén repülőgépeket és tűzoltóbrigádokat küldött Amazonasba a lángok leküzdésére.

Az amazonasi esőerdőben a természetes tüzek rendkívül ritkák, azokat többnyire szándékosan okozzák, hogy termőterületeket nyerjenek az erők helyén. A brazil környezetvédelmi minisztérium vizsgálatokat ígért a gyújtogatások miatt.

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Címlapkép forrása: Gustavo Basso/NurPhoto via Getty Images

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