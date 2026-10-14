Bejelentette Irán: egyetlen dolgot akarnak elérni az olajpiac megbénításával - A célpont a világ legerősebb vezetője

Irán új taktikákat alkalmaz a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadások kapcsán, miközben a magas olajárak fenntartásával igyekszik befolyásolni a november eleji amerikai félidős választásokat - közölte két magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökséggel.

Részleteket ugyan nem árultak el, de egyikük elmondta, Irán körülbelül tíz nappal ezelőtt kezdett el különböző támadó taktikákat alkalmazni a korlátozásait megsértő hajók ellen, és ez az ilyen hajók elleni támadások számának növekedéséhez vezetett.

Ezzel részben az a cél, hogy megakadályozzák a globális olajárak letörésére irányuló amerikai erőfeszítéseket.

A tisztviselők szerint az új stratégiáról az iráni vezetés legmagasabb szintjein hozták meg a döntést.

Az iráni háború - és annak havi 3 milliárd dolláros költsége - kulcskérdéssé vált az amerikai novemberi félidős választások előtt, amely eldönti, hogy ki ellenőrzi a kongresszust.

Teherán azóta próbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi-szorost, mióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra. Irán korlátozza az áthaladást a vízi úton, amely a háború előtt a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkereskedelem mintegy ötödét bonyolította.

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