Bejelentették: komolyan fontolgatják a sorkatonaság visszavezetését annak ellenére, hogy a fiatalok ezt nem akarják - Még nem hozott végleges döntést Lengyelország

A védelmi tárca jelenleg több lehetséges modellt is vizsgál. Sobkowiak-Czarnecka elmondta, hogy személy szerint a férfiakra és nőkre egyaránt kiterjedő kötelező katonai szolgálatot támogatja, amelyet egy átmeneti, önkéntes alapú szolgálati időszak előzne meg.
A minisztérium a végleges döntést egy későbbi időpontban hozza majd nyilvánosságra.
Lengyelország 2009-ben függesztette fel a kötelező sorkatonai szolgálatot. A fegyveres erők jelenleg több mint 220 ezer főt számlálnak, beleértve a hivatásos katonákat és a Területvédelmi Erők tagjait, akik többnyire részmunkaidős önkéntesek. Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter októberben közölte, hogy Varsó egy 300 ezer fős haderő felállítását tervezi, amelyet egy 200 ezres tartalékos állomány egészítene ki.
Az RMF FM megbízásából készült Opinia24 közvélemény-kutatás szerint a lengyelek 48 százaléka támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, míg 38 százalékuk a tisztán hivatásos hadsereg fenntartását részesíti előnyben.
A sorkatonai szolgálat elutasítása a fiatalok körében a legmagasabb, körükben 53 százalékos a koncepciót ellenzők aránya.
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