Bíróság elé áll az Északi Áramlat felrobbantója: kimondták, hogy Kijev parancsára történt az európát sokkoló szabotázs

Elkezdődött Németországban annak az egykori ukrán katonatisztnek a pere, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022 szeptemberi felrobbantásának megszervezésével vádolnak - írta meg a Reuters.

A német adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak Szerhij K.-ként azonosított vádlottat azzal gyanúsítják, hogy egy ukrán ügynökökből – köztük búvárokból és egy robbantási szakértőből – álló csoportot irányított a Balti-tenger alatti, 1200 kilométer hosszú csővezeték elleni támadás során.

A német ügyészség szerint a vádlott meg nem nevezett ukrán állami szervek megbízásából, más katonákkal együtt tervezte meg a titkos műveletet.

Szerhij K.-t tavaly tartóztatták le Olaszországban nemzetközi elfogatóparancs alapján, ő azonban tagadja a vádakat.

Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmények – a polgári célpontok elleni támadás, a robbanóanyagok alkalmazása az infrastruktúra megsemmisítésére, valamint a közszolgáltatások megzavarása –

háborús bűncselekménynek minősülnek.

A feltételezett cél az volt, hogy Oroszországot megfosszák az egyik legjelentősebb devizabevételi forrásától a 2022 februárjában indított, teljes körű ukrajnai invázió után. A szabotázsakció viszont Németországot is érintette, akik jelenleg Ukrajna legnagyobb európai támogatója. A kijevi kormány tagadja az érintettségét. Oroszország hétfőn közölte, hogy igazságos ítéletet vár, amely feltárja az elkövetők és a megbízók kilétét.

A vádirat szerint Szerhij K. a támadás előtt mintegy három héttel, hamis ukrán útlevéllel, Lengyelországon keresztül utazott Németországba. Csoportja az észak-németországi Rostock kikötőjéből egy bérelt vitorlással jutott el a dániai Bornholm szigete közelébe, ahol időzítővel ellátott, katonai minőségű robbanószerkezeteket rögzítettek a tengerfenékre. A Der Spiegel és a ZDF korábbi beszámolói alapján az Andromeda nevű jachton öt férfi és egy nő tartózkodott; a hajó szeptember 6-án hagyta el Rostockot, és szeptember 23-án tért vissza. Jelenleg Szerhij K. az egyetlen vádlott, de Horvátországban letartóztattak egy másik férfit is, az egyik búvárként azonosított Volodimir Z.-t.

A várhatóan 2027 februárjáig tartó tárgyalásnak belpolitikai következményei is lehetnek, hiszen a közvélemény-kutatásokat már több mint egy éve vezető, szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az Ukrajnának nyújtott katonai segítség leállítását és az orosz energetikai kapcsolatok helyreállítását szorgalmazza.

Forrás: Reuters

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