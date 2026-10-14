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Ebola-járvány: a halálozási adatokon túl is sok minden forog kockán az afrikai országban
Globál

Ebola-járvány: a halálozási adatokon túl is sok minden forog kockán az afrikai országban

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A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén pusztító ebolajárvány nemcsak a fertőzöttek életét veszélyezteti, hanem az egészségügyi szervezetek és a humanitárius dolgozók szerint a vírus miatti félelem tömegesen tartja távol a nőket és a gyermekeket az ellátástól. Ez az anyai halálozás megugrásához és a gyermekkori átoltottság drasztikus visszaeséséhez vezet.

Az Ituri tartományból származó ENSZ-adatok szerint

májustól júliusig közel 70 százalékkal nőtt az anyai halálozások száma az előző év azonos időszakához képest.

Az UNFPA adatai szerint a kórházi szülések száma több mint 30 százalékkal, a szülészeti szövődmények kezelése pedig 50 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban. Az egészségügyi dolgozók úgy vélik, a nők azért kerülik a terhesgondozást és szülnek otthon, mert attól tartanak, hogy az egészségügyi intézményekben megfertőződhetnek az ebolával. A butembói Masiki egészségügyi központ szülészeti osztálya szinte teljesen kiürült a járvány májusi kihirdetése óta.

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– mondta Liliane Adronga, a központ vezető ápolónője, rávilágítva a vírussal kapcsolatos tévhitek pusztító hatására. Felidézte egy nő esetét, aki valószínűleg kezeletlen malária miatt veszítette el a magzatát, mert túl későn fordult orvoshoz.

A járvány a gyermekkori védőoltási programokat is súlyosan érinti. Az UNICEF augusztusi figyelmeztetése szerint az Ituri tartomány ebolával leginkább sújtott térségeiben áprilistól júniusig a rutinszerű oltások száma több mint a felére esett vissza. Mongbwaluban a kanyaró elleni első oltások beadása 69 százalékkal csökkent. A tartomány egészében májusban és júniusban 23 ezerrel kevesebb vakcinát adtak be, mint áprilisban.

A félelmeket a dezinformáció és a babonák tovább táplálják. Mupenzi Mumbere butembói gyermekorvos elmondta, hogy egy édesanya sírva fakadt, amikor röntgenvizsgálatra utalta fiát a kórházba, mert meg volt győződve arról, hogy ott ebolával fogják megölni a gyermekét. Sok szülő előbb öngyógyítással próbálkozik vagy természetgyógyászokhoz fordul, és csak végső esetben viszi gyermekét intézménybe – gyakran végzetes következményekkel.

A legsúlyosabb esetekben a gyerekek olyan állapotban érkeznek, hogy már csak tehetetlenül nézzük a halálukat

– fogalmazott Mumbere.

A járvány eddig hét tartományra terjedt ki,

több mint 8000 embert fertőzött meg és több mint 4000 halálos áldozatot követelt, így ez az ország eddigi legsúlyosabb ebolajárványa.

A helyzetet tovább nehezíti a nemzetközi segélyek drasztikus csökkentése miatt kialakult gyógyszerhiány, valamint az, hogy a rutinszerű adatgyűjtés is egyre nagyobb kihívást jelent a válságövezetben. Kongóban idén eddig 126 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak, és az oltási lefedettség további romlása a jövőben még nagyobb járványkitörésekhez vezethet.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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