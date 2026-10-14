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Ég az oktatási minisztérium épülete és egy Raiffeisen-bankfiók Tiranában
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Ég az oktatási minisztérium épülete és egy Raiffeisen-bankfiók Tiranában

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Kigyulladt az oktatási minisztérium épülete és a Raiffeisen Bank egyik közeli fiókja, miután a már második napja tüntető diákok ezrei rohamozták meg a minisztérium székházát – írja a Reuters.

Néhány tüntető diák téglákat dobált az épületre, és kukákat is felborogattak.

A Reuters egy szemtanúja szerint a Raiffeisen Bank közeli fiókja is kigyulladt.

A rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a tüntetők ellen.

A diákok már két napja tüntetnek a jobb oktatásért és a korrupció ellen. A korrupcióellenes tüntetések már május óta tartanak, és egyre növekvő kihívást jelentenek Edi Rama miniszterelnök kormányának.

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A tüntetés törvényes jog, de nem szolgálhat ürügyül az erőszakra, a város rongálására vagy az utca közepén zajló csúnya verekedésekre. Felhívom a diákokat és minden becsületes polgárt, aki hisz a tüntetés jogában: Határoljátok el magatokat az erőszaktól és a rongálástól!

– írta a Facebookon Albana Kociu miniszterelnök-helyettes.

Franciaországban már hetek óta tartanak a diáktüntetések, amelyek szintén erőszakossá váltak. Belgiumban is utcára vonultak a tüntető diákok.

Szerdán Madridban sztrájkoló tanárokkal szolidáris diákok kerültek összetűzésbe a rendőrökkel. A hatóságok tájékoztatása szerint a Complutense egyetemen tartott megmozdulás során néhány tüntető át akarta törni a rendőrkordont, és rátámadt a rendfenntartókra, akik gumibotokkal próbálták visszaverni őket. Az incidens során több diák és rendőr is megsérült, öt embert őrizetbe vettek.

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Címlapkép forrása: Vlasov Sulaj/NurPhoto via Getty Images

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