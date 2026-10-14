Elfogadták: megszüntetik a kormánytagok mentelmi jogát korrupciós ügyekben Montenegróban

Elfogadta a montenegrói parlament szerdán azt az alkotmánymódosítást, amely megszünteti a miniszterelnök és a kormánytagok mentelmi jogát a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetében.

Az alkotmány 22. módosítására 62 képviselő szavazott igennel, ellenszavazat és tartózkodás nem volt – számolt be róla a Vijesti című podgoricai napilap az internetes oldalán.

Momo Koprivica miniszterelnök-helyettes a parlamenti ülésen közölte: a módosítás értelmében a kormányfő és a miniszterek nem élveznek mentelmi jogot a hivatali kötelesség megszegésével kapcsolatos bűncselekmények esetében, amelyek a korrupciós bűncselekmények jelentős részét képezik.

Hangsúlyozta: az alkotmánymódosítás egyértelmű üzenete, hogy senki sem állhat a törvények felett, különösen akkor, ha a rábízott hatalommal vagy hivatali feladatkörével él vissza. A miniszterelnök-helyettes szerint a mentelmi jog nem jelenthet eljárásjogi akadályt a korrupciós bűncselekmények kivizsgálásában és a büntetőeljárások lefolytatásában.

Ezekkel a módosításokkal határozott üzenetet küldünk Montenegró európai jövőjéről: a korrupció helye a rácsok mögött van, az igazságszolgáltatásnak pedig ténylegesen működnie kell. Ez a legfontosabb cél, és ez vezet a jogbiztonság megteremtéséhez

– jelentette ki.

A montenegrói kormány áprilisban kezdeményezte az alkotmány módosítását. A változtatás célja az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) ajánlásainak teljesítése, valamint a magas rangú állami tisztségviselők elszámoltathatóságának erősítése. A korábbi szabályozás bizonyos esetekben lehetővé tette, hogy a mentelmi jog akadályozza a korrupcióval kapcsolatos büntetőeljárásokat, különösen az öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények esetében.

A tervezett változtatás egyúttal Montenegró európai uniós csatlakozási folyamatához is kapcsolódik, különösen az igazságszolgáltatással és az alapvető jogokkal foglalkozó 23. tárgyalási fejezet követelményeinek teljesítéséhez.

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