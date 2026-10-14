13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Elfogadták: megszüntetik a kormánytagok mentelmi jogát korrupciós ügyekben Montenegróban
Globál

Elfogadták: megszüntetik a kormánytagok mentelmi jogát korrupciós ügyekben Montenegróban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elfogadta a montenegrói parlament szerdán azt az alkotmánymódosítást, amely megszünteti a miniszterelnök és a kormánytagok mentelmi jogát a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetében.

Az alkotmány 22. módosítására 62 képviselő szavazott igennel, ellenszavazat és tartózkodás nem volt – számolt be róla a Vijesti című podgoricai napilap az internetes oldalán.

Momo Koprivica miniszterelnök-helyettes a parlamenti ülésen közölte: a módosítás értelmében a kormányfő és a miniszterek nem élveznek mentelmi jogot a hivatali kötelesség megszegésével kapcsolatos bűncselekmények esetében, amelyek a korrupciós bűncselekmények jelentős részét képezik.

Hangsúlyozta: az alkotmánymódosítás egyértelmű üzenete, hogy senki sem állhat a törvények felett, különösen akkor, ha a rábízott hatalommal vagy hivatali feladatkörével él vissza. A miniszterelnök-helyettes szerint a mentelmi jog nem jelenthet eljárásjogi akadályt a korrupciós bűncselekmények kivizsgálásában és a büntetőeljárások lefolytatásában.

Ezekkel a módosításokkal határozott üzenetet küldünk Montenegró európai jövőjéről: a korrupció helye a rácsok mögött van, az igazságszolgáltatásnak pedig ténylegesen működnie kell. Ez a legfontosabb cél, és ez vezet a jogbiztonság megteremtéséhez

Még több Globál

Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról

Kimondta Zelenszkij: Trumppal vége

– jelentette ki.

A montenegrói kormány áprilisban kezdeményezte az alkotmány módosítását. A változtatás célja az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) ajánlásainak teljesítése, valamint a magas rangú állami tisztségviselők elszámoltathatóságának erősítése. A korábbi szabályozás bizonyos esetekben lehetővé tette, hogy a mentelmi jog akadályozza a korrupcióval kapcsolatos büntetőeljárásokat, különösen az öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények esetében.

A tervezett változtatás egyúttal Montenegró európai uniós csatlakozási folyamatához is kapcsolódik, különösen az igazságszolgáltatással és az alapvető jogokkal foglalkozó 23. tárgyalási fejezet követelményeinek teljesítéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentét tett a kormány
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Bejelentették: komolyan fontolgatják a sorkatonaság visszavezetését annak ellenére, hogy a fiatalok ezt nem akarják - Még nem hozott végleges döntést Lengyelország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility