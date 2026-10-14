Emberi ellenőrzés alól kicsúszó fegyverek: riadót fújtak az Egyesült Államokban

Kamala Harris korábbi amerikai alelnök a szöuli Aszan Politikai Tanulmányok Intézetében tartott előadásában arra sürgette a kormányokat és a technológiai vállalatokat, hogy haladéktalanul alakítsanak ki szabályozási keretrendszert a mesterséges intelligencia terén, mivel az idő egyre fogy a legsúlyosabb kockázatok kezelésére.

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Harris három olyan fő veszélyforrást emelt ki az MI kapcsán, mint

a kibertámadások fenyegetése,

a mesterséges intelligenciával működő fegyverek elterjedése,

valamint az emberi ellenőrzés alól kicsúszó rendszerek.

Hangsúlyozta, hogy a hatékony védőkorlátok felállításához az MI-fejlesztők aktív részvételére is szükség van a szabályozás megalkotásában. A volt alelnök úgy fogalmazott, aggodalomra ad okot, hogy lassan bezárul a cselekvésre nyitva álló lehetőség.

A korábbi alelnök egyúttal arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vonja be Kínát a mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzetközi szabályok és szabványok kidolgozásába. Meglátása szerint a két nagyhatalom közötti stratégiai rivalizálás nem zárhatja ki a közös kockázatok kezelését célzó együttműködést. Kiemelte, hogy az érdekek egyezése esetén van tér a kooperációra, hozzátéve, hogy az egészséges versenyt támogatja, nem pedig a konfliktust.

Harris élesen bírálta Donald Trump elnök büntető jellegű, kiszámíthatatlan vámjait, és figyelmeztetett, hogy ez a tranzakciós szemlélet aláássa az Egyesült Államok globális befolyását. Ugyanakkor méltatta Dél-Korea amerikai beruházásait a hajógyártás, a félvezetők, az elektromos járművek és a tiszta energia területén.

A geopolitikai helyzetet értékelve Harris aggodalmát fejezte ki Észak-Korea, Oroszország, Kína és Irán egyre szorosabb együttműködése miatt, és az amerikai–dél-koreai szövetség elrettentő erejének megerősítését szorgalmazta. Kitért az Iránnal zajló háborúra is, amelyben meglátása szerint a Kongresszusnak a jelenleginél lényegesen aktívabb szerepet kellene vállalnia.

A volt alelnök – aki jelenleg a demokrata jelöltek kampányát támogatja a 2026-os félidős választások előtt – bizakodóan nyilatkozott pártja kilátásairól, úgy vélve, hogy a demokraták többséget szereznek a Képviselőházban, és a Szenátusban is komoly esélyekkel indulnak. Arra a kérdésre, hogy 2028-ban újra elindul-e az elnökválasztáson, Harris úgy felelt:

Még gondolkodom rajta. Még nem döntöttem.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio