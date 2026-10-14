Emberi ellenőrzés alól kicsúszó fegyverek: riadót fújtak az Egyesült Államokban

Harris három olyan fő veszélyforrást emelt ki az MI kapcsán, mint
- a kibertámadások fenyegetése,
- a mesterséges intelligenciával működő fegyverek elterjedése,
- valamint az emberi ellenőrzés alól kicsúszó rendszerek.
Hangsúlyozta, hogy a hatékony védőkorlátok felállításához az MI-fejlesztők aktív részvételére is szükség van a szabályozás megalkotásában. A volt alelnök úgy fogalmazott, aggodalomra ad okot, hogy lassan bezárul a cselekvésre nyitva álló lehetőség.
A korábbi alelnök egyúttal arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vonja be Kínát a mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzetközi szabályok és szabványok kidolgozásába. Meglátása szerint a két nagyhatalom közötti stratégiai rivalizálás nem zárhatja ki a közös kockázatok kezelését célzó együttműködést. Kiemelte, hogy az érdekek egyezése esetén van tér a kooperációra, hozzátéve, hogy az egészséges versenyt támogatja, nem pedig a konfliktust.
Harris élesen bírálta Donald Trump elnök büntető jellegű, kiszámíthatatlan vámjait, és figyelmeztetett, hogy ez a tranzakciós szemlélet aláássa az Egyesült Államok globális befolyását. Ugyanakkor méltatta Dél-Korea amerikai beruházásait a hajógyártás, a félvezetők, az elektromos járművek és a tiszta energia területén.
A geopolitikai helyzetet értékelve Harris aggodalmát fejezte ki Észak-Korea, Oroszország, Kína és Irán egyre szorosabb együttműködése miatt, és az amerikai–dél-koreai szövetség elrettentő erejének megerősítését szorgalmazta. Kitért az Iránnal zajló háborúra is, amelyben meglátása szerint a Kongresszusnak a jelenleginél lényegesen aktívabb szerepet kellene vállalnia.
A volt alelnök – aki jelenleg a demokrata jelöltek kampányát támogatja a 2026-os félidős választások előtt – bizakodóan nyilatkozott pártja kilátásairól, úgy vélve, hogy a demokraták többséget szereznek a Képviselőházban, és a Szenátusban is komoly esélyekkel indulnak. Arra a kérdésre, hogy 2028-ban újra elindul-e az elnökválasztáson, Harris úgy felelt:
Még gondolkodom rajta. Még nem döntöttem.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Hírszerzési jelentés: Oroszország már a következő háborúra készül - 2045-ig lángba borulhat Európa
Moszkva egyelőre óvatos, de nem lesz ez mindig így.
A teljes amerikai pénzügyi rendszert veszélyeztető pénzmosási botrány bukott ki
Gigantikus bírság lett a vége.
Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata
Az IMF szerint idén 41 százalékkal nőhet az olaj, 48 százalékkal a gáz világpiaci ára.
Bíróság elé áll az Északi Áramlat felrobbantója: kimondták, hogy Kijev parancsára történt az európát sokkoló szabotázs
Alapjaiban remeghet meg Berlin és Kijev kapcsolata.
Rég látott erőben a forint
Fontos adatok érkeznek ma.
Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Eddig legalább 116 drónt szedtek le.
Átalakul a közmédia, több törvényt is tárgyal az Országgyűlés: fontos döntések előtt a parlament
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös beszámolóját is elfogadhatják.
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!