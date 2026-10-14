Felcsaptak a lángok az olajóriás központjában

Rakétatámadás érte kedden a Saudi Aramco dahráni központját, a húszi milícia csapása kisebb tüzet okozott az irodakomplexumban, de senki sem sérült meg. A húszik több szaúdi várost, köztük Rijádot is célba vették, az elmúlt napokban kiszélesedett támadássorozat, amely már repülőtereket is érintett.

Rakétatámadás érte a Saudi Aramco központját a szaúd-arábiai Dahránban,

írja a Bloomberg. A húszi milícia által indított csapás kisebb tüzet okozott az épületegyüttesben, személyi sérülés ugyanakkor nem történt. A támadás a Szaúd-Arábia elleni húszi offenzíva újabb eszkalációs lépése.

A szaúd-arábiai energiaügyi minisztérium közlése szerint a rakétacsapás a Dahránban található irodakomplexum egy részében okozott tüzet. A Jemenben harcoló, szaúdi vezetésű koalíció megerősítette, hogy a húszik több szaúdi várost is célba vettek kedden, köztük a fővárost, Rijádot is. Dahrán egyik lakóövezetében a légvédelmi elfogásokból származó repeszek hullottak a földre.

A támadássorozat az elmúlt napokban jelentősen kiszélesedett, miután a húszik szaúd-arábiai repülőtereket is célba vettek. A csapások összesen legalább 18 halálos áldozatot követeltek, és több százan megsérültek.

A legújabb csapásokra azt követően került sor, hogy a szaúdi koalíció figyelmeztette a húszi kézen lévő jemeni főváros, Szaná egyik olajlétesítménye közelében tartózkodókat, hogy saját biztonságuk érdekében hagyják el a területet.

Az ellenségeskedések fokozódásával a szaúdi olajinfrastruktúra is egyre inkább célponttá vált. A királyság nyugati részén található dzsázáni finomítót egy korábbi támadás óta leállítva tartják, de a Vörös-tenger partján fekvő, kulcsfontosságú olajexport-kikötőt szintén csapás érte. Az Aramco legfontosabb exportútvonalául szolgáló, az országot átszelő kőolajvezetéket pedig a múlt hónapban egy Irak területéről indított támadás miatt kellett ideiglenesen üzemen kívül helyezni.

Dahrán a Perzsa-öböl partján, Szaúd-Arábia olajgazdaságának szívében fekszik. Az Aramco székhelye mellett a régióban egy kőolajmérnöki egyetem és egy jelentős katonai légibázis is található. A királyság legnagyobb olajmezői a Keleti tartomány sivatagjaiban és a Perzsa-öbölben terülnek el.

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