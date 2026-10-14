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Félelmetes fegyvert építenek az iszlamista radikálisok: kínai alkatrészekből készül a Közel-Keletet terrorban tartó rémálom
Globál

Félelmetes fegyvert építenek az iszlamista radikálisok: kínai alkatrészekből készül a Közel-Keletet terrorban tartó rémálom

Portfolio
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A húszi lázadók kínai alkatrészek felhasználásával próbálnak fejlett, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat építeni – derül ki a Conflict Armament Research jelentéséből, amelyet a Wall Street Journal ismertetett.

A dokumentum szerint az Irán által támogatott csoport az iráni Kheibar Shekan típusú, precíziós irányítású rakéta egy módosított változatát kísérli meg előállítani válogatott kínai alkatrészekből.

A tervezett fegyver hatótávolsága elérheti a 3000 kilométert, ami lehetővé tenné Izrael és Szaúd-Arábia elérését is.

Az eredeti iráni Kheibar Shekan mintegy 1450 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Ez már önmagában is elegendő az Öböl menti államok és Izrael eléréséhez. A rakéta kifejezetten mobil: gyorsan telepíthető és indítható, így a húszi arzenál jelentős része megúszta eddig az amerikai és szaúdi légicsapásokat.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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